高雄新崛江商圈讓房東玩壞了？三角窗金店面「月租26.9萬」被噴爆

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▲網友公開新崛江三角窗店面，1、2樓加地下1樓月租26.9萬元，稱房東開價自有行情讓租客賺到。（圖／翻攝高雄店面（出租、及找尋店面）臉書）

▲招租店面位在新崛江商圈、文化路與仁智街口。（圖／翻攝高雄店面（出租、及找尋店面）臉書）

▲新崛江在「疫情衝擊、建設移轉」等變化出現空租潮，昔日榮光不再。（圖／台灣房屋提供）

商圈的興盛與沒落，房東有責任嗎？高雄年輕人潮流聖地「新崛江商圈」日前被直擊，周六晚上9點多只有2名遊客撐傘逛街，黃金三角窗店面貼滿十個租，在地店家痛心自嘲已成死窟。貼十個租字的黃金三角窗近日在網路招租，，在地網友痛罵：「網友在臉書「高雄店面（出租、及找尋店面）」公開社團，張貼位於文化路、仁智街口的新崛江商圈三角窗黃金店面，「地點超好，人潮必經過」，1樓、2樓再加地下室月租金開價26.9萬元，強調禁需開火的餐廳業，也禁二房東轉租，最少要簽一年合約。店面求租貼文引發討論，一票網友砲轟，認為整個新崛江就是被堅持不降租的房東搞到沒落，直言：「26.9萬…？ 不食人間煙火！」、「人潮？在哪？每個月做的都繳給你就好了啊，連3萬都嫌貴」、「這租的出去，天就下紅雨！平常日根本就沒人，當我沒逛過嗎？20年前真的是人山人海，現在不用講了」。據悉，該處1樓原是賣手機配件、2樓曾是美髮沙龍。原PO補充說明，「，餐飲拒絕，簡餐咖啡廳不開火可以，地點絕佳，值得這個價格」，但仍止不住網友怒火。只是，新崛江三角窗店面1樓、2樓再加地下室，月租26.9萬真的貴嗎？大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶告訴《NOWnews今日新聞》說，新崛江80坪甚至上百坪的大型店面，月租金均價約落在30萬元，單一品牌要進駐會比較吃力，連鎖品牌相對較能負擔，因此空租期也容易拉長。賴志昶指出，近期觀察到新崛江商圈房東心態轉變，已有調降趨勢，租金較疫情前高峰有修正1~2成，中小坪店面比較好租，單坪租金行情落在2500~3000元、2樓月租金1200~1500元，大坪數單坪租金則在3000~4000元或以上，三角黃金店面租金會較貴，認為該物件租金開26.9萬元，還算合理。新崛江現況真成死窟了嗎？賴志昶表示，新崛江是高雄年輕人的潮流聖地，各大連鎖運動品牌紛紛進駐，不過目前的確有空租情形，部分是大型店面租金較高，空租期容易拉長，此外也可能是電商崛起、消費習慣的改變造成。台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹則指出，比較新崛江與瑞豐夜市現況，同為三角窗或路口店面，新崛江租金每月約6萬起，瑞豐約5~5.5萬，雖然瑞豐夜市人潮更旺盛，但其實新崛江近期頗有復甦氣勢，今年6月，位於五福二路與文橫一路的三角窗大型透店，就有業者搶先卡位，豪擲月租35萬元進駐，目前店面已裝修中。