辜仲諒霸氣對球員高喊「需要什麼跟我說」！球迷回應：需要威助

中華棒協理事長辜仲諒，今（28）在U18、U23中華隊練習比賽中現身，他公開霸氣喊話：「我們是一體的，不分你我，大家分工合作，有什麼需要儘管跟教練說，我們一定盡全力提供資源，共同為國家爭取最高榮譽。」並透露自己最討厭韓國，辜仲諒說：「我們最討厭的就是韓國，所以無論如何，絕對不能輸給韓國。韓國人最看不起我們台灣人，我們要拚給他們看。」引發球迷熱議，而辜仲諒這番話，也讓球迷吐槽回應：「需要威助」。
辜仲諒努力要提升台灣棒球能見度 願意給予支援
辜仲諒今天在練習賽中5局現身跟兩隊談話，他表示，自從擔任棒協理事長以來，就獲得不少外界肯定，尤其他在棒球上的經驗豐富，還曾擔任過高中棒球隊隊長，現在也是國際棒壘球總會副會長，他表示，自己當這個位置，雖然他個人並不需要這份工作，但因為熱愛棒球，他願意承擔重任。
此外，辜仲諒舉大谷翔平為例，他認為大谷翔平加入日本隊，並無第二句話，加上球員本來就要有代表國家的榮譽感，辜仲諒透露，若要問母隊才要打中華隊，就是
辜仲諒也表示，教練需要什麼資源， 他會全力以赴提供，也會直接跟賴總統講，「但我給你們東西，你們棒球水準要提高，我要看到報告，我在中信兄弟每天也都在看檢討報告。」
而就有球迷看到辜仲諒的說法表示：「需要威助」、「需要辜辜尊重教練選手，然後閉嘴」，也有球迷說：「威助：你也跟我說過這句」，重提去年林威助被無預警「換帥」的風波。
前阪神旅日好手林威助在去年5月因「球團長遠規劃」被解任，轉為海外顧問，引發外界質疑，而中信兄弟先是宣布由兄弟三連霸時期主將彭政閔接任兵符，但隨著三連霸失利與彭政閔辭意堅定，中信兄弟也將在今年球季改由日籍教練平野惠一接任。但是林威助的去向不明，一度也被認為是「不能說」的秘密。
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辜仲諒今天在練習賽中5局現身跟兩隊談話，他表示，自從擔任棒協理事長以來，就獲得不少外界肯定，尤其他在棒球上的經驗豐富，還曾擔任過高中棒球隊隊長，現在也是國際棒壘球總會副會長，他表示，自己當這個位置，雖然他個人並不需要這份工作，但因為熱愛棒球，他願意承擔重任。
此外，辜仲諒舉大谷翔平為例，他認為大谷翔平加入日本隊，並無第二句話，加上球員本來就要有代表國家的榮譽感，辜仲諒透露，若要問母隊才要打中華隊，就是
辜仲諒也表示，教練需要什麼資源， 他會全力以赴提供，也會直接跟賴總統講，「但我給你們東西，你們棒球水準要提高，我要看到報告，我在中信兄弟每天也都在看檢討報告。」
而就有球迷看到辜仲諒的說法表示：「需要威助」、「需要辜辜尊重教練選手，然後閉嘴」，也有球迷說：「威助：你也跟我說過這句」，重提去年林威助被無預警「換帥」的風波。
前阪神旅日好手林威助在去年5月因「球團長遠規劃」被解任，轉為海外顧問，引發外界質疑，而中信兄弟先是宣布由兄弟三連霸時期主將彭政閔接任兵符，但隨著三連霸失利與彭政閔辭意堅定，中信兄弟也將在今年球季改由日籍教練平野惠一接任。但是林威助的去向不明，一度也被認為是「不能說」的秘密。