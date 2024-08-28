NCT泰一涉嫌性犯罪！IG斷崖式掉粉　曾是世界紀錄1小時達百萬追蹤

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰一在2021年7月的第一篇發文。（圖／翻攝自泰一IG）

南韓團體NCT成員泰一（文泰一）涉及性犯罪刑事案件被列為嫌疑人，由於事態嚴重，SM娛樂28日發出聲明，決定將他退團，NCT官方社群帳號以及團員道英、泰容等人也都在第一時間，工作人員以及各方人士也都火速切割，令人感慨的是，2021年時泰一剛開設IG帳號時，僅用1小時45分就達到百萬追蹤，還打破金氏世界紀綠。SM娛樂28日發出聲明，指出最近確認NCT泰一（文泰一）涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人，由於事態嚴重，因此決定將他退團，「目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。」NCT官方社群也取消追蹤泰一的帳號，隊友道英、泰容也已經退追泰一，其中在玹更是受到波及，首次單飛活動，原訂29日舉辦的活動也確定延後。南韓男團NCT出道8年，各個團員長相帥氣兼具超強實力，受到許多粉絲喜愛。成員泰一曾在去年發生車禍，右大腿骨折需要手術治療，也因此缺席當時即將舉行的演唱會，如今又捲入性犯罪事件，重創演藝事業，諷刺的是，泰一在2021年7月6日開設個人官方IG「mo.on_air」，僅用1小時45分突破百萬人追蹤，還達成了「最快達成100萬人追蹤（fastest time to reach 1 million followers on Instagram）」的世界紀錄，如今卻成為大家避之唯恐不及的對象。我們確認泰一最近涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人。在進一步調查事實關係時，我們意識到該事件的嚴重性，因此決定無法讓泰一再繼續參加團隊活動，經與泰一討論後決定其退出團隊。目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。對於我們的藝人引起的爭議，我們深表歉意。