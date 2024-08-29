木可錢流柯文哲　陳智菡重申授權金、近日風波相關人會負政治責任

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民眾黨主席柯文哲今（29）日下午將召開帳務說明記者會最終場，不過，週刊踢爆，木可公司有400萬元流入柯文哲戶頭，再掀爭議。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡重申，這筆400萬是柯文哲肖像授權金，將捐作公益使用。近日風波「該負的政治責任，相關的人士都會負起來」，細節會在下午記者會一併說明。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今天在黨部樓下受訪時，再度被問到木可公司400萬元金流流向柯文哲戶頭一事，陳智菡強調，「所謂不明金流是刻意誤導」，柯文哲本來就有把個人肖像權簽約給木可公司，「木可公司原本就會給授權金」，授權金也會捐出來給公益使用。至於週刊加碼爆料，民眾黨大選過後，黨中央組織部與地方幹部開會時，直接要求地方黨部設立木可販售據點，甚至還制定分潤機制，恐觸犯政黨法。陳智菡則強調，她完全沒聽過分潤機制。至於台北市會計師公會表示，詢問5會員皆無意願幫民眾黨帳務簽證，未來如何處理？陳智菡則說，原本一開始的構想是透過公會推薦協助，「這樣比較不會讓外界覺得有打假球的疑慮」。但其實同步有找其他會計師，是雙管齊下。至於會請哪個會計師事務所或哪位會計師幫忙簽證，「目前還沒決定」。有關柯文哲使用競選補助款購置個人商辦，陳智菡則表示，商辦購置原本就是為了民眾黨要發展，也是給民眾黨使用。至於外界有建議信託或捐贈民眾黨的方式，都有很多法律程序要處理，目前還在研議當中。記者追問，商辦是否仍要掛在柯文哲名下，陳智菡也仍以「研議中」回應。