快訊／大谷翔平天生神力！本季第42號全壘打出爐　50轟50盜不是夢

（10:41更新）大谷翔平又開轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（29）日在出戰巴爾的摩金鶯隊比賽，首局首打席就開轟，是他本季第42號全壘打，目前42轟40盜，有機會挑戰單季50轟50盜的大紀錄。目前金鶯以3:1領先道奇。道奇球團今（29）日，替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2次的搖頭娃娃日，而此次的搖頭娃娃日除了大谷之外，還包括了他的愛犬「Decopin（英文名Decoy）」，大谷便帶著自己的愛犬一同現身球場，讓他帶來好運。
大谷搖頭娃娃日好猛 一隻公仔飆賣4萬
道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約新台幣4萬元）。今天發售的大谷公仔，最低也要1300美元，已經有人在網站拍賣超過1700美元(約45000台幣）。
大谷在賽前還跟愛犬玩「開球」，只見Decoy開心跟「老爸」互動，彷彿在球場也像是在自己家一樣，並且從投手丘把棒球咬到大谷身旁，全場球迷都為之瘋狂。
大谷這場擔任一棒、指定打擊，首局首打席就開轟，面對金鶯隊先發投手Corbin Burnes，他第五球纏鬥逮中外角滑球，一棒轟出右外野陽春彈，本季42轟出爐，有機會挑戰生涯46轟的紀錄，還有大聯盟首度的「50轟50盜」大紀錄。
大谷這發全壘打，飛行距離為119.2公尺，擊球初速為164公里，仰角為33度，而大谷去年已經有單季44轟的美聯全壘打王紀錄，今年要再度挑戰國聯全壘打王，目前以42轟領先群雄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約新台幣4萬元）。今天發售的大谷公仔，最低也要1300美元，已經有人在網站拍賣超過1700美元(約45000台幣）。
大谷在賽前還跟愛犬玩「開球」，只見Decoy開心跟「老爸」互動，彷彿在球場也像是在自己家一樣，並且從投手丘把棒球咬到大谷身旁，全場球迷都為之瘋狂。
大谷這場擔任一棒、指定打擊，首局首打席就開轟，面對金鶯隊先發投手Corbin Burnes，他第五球纏鬥逮中外角滑球，一棒轟出右外野陽春彈，本季42轟出爐，有機會挑戰生涯46轟的紀錄，還有大聯盟首度的「50轟50盜」大紀錄。
大谷這發全壘打，飛行距離為119.2公尺，擊球初速為164公里，仰角為33度，而大谷去年已經有單季44轟的美聯全壘打王紀錄，今年要再度挑戰國聯全壘打王，目前以42轟領先群雄。