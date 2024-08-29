快訊／大谷翔平天生神力！本季第42號全壘打出爐　50轟50盜不是夢

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（10:41更新）大谷翔平又開轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（29）日在出戰巴爾的摩金鶯隊比賽，首局首打席就開轟，是他本季第42號全壘打，目前42轟40盜，有機會挑戰單季50轟50盜的大紀錄。目前金鶯以3:1領先道奇。道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，大谷在賽前還跟愛犬玩「開球」，只見大谷這場擔任一棒、指定打擊，首局首打席就開轟，面對金鶯隊先發投手Corbin Burnes，大谷這發全壘打，飛行距離為119.2公尺，擊球初速為164公里，仰角為33度，