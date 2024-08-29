應曉薇財產曝光！曾養500萬明星馬、供2女兒出國念書、台北擁3房

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▲應曉薇曾養500萬明星馬、供2女兒出國念書，財力引發討論。（圖／翻攝我是 Sabrina，我思故我在臉書）

▲應曉薇日前在臉書上傳前愛馬「王子」合照哀悼。（圖／翻攝應曉薇臉書）

▲▼應曉薇最新財產申報，在台北市擁3間房。（圖／翻攝廉政專刊第234期）

京華城容積獎勵在台北市前市長柯文哲任內暴增至840%，台北地檢署查出陳情過程涉賄，拘提台北市議員應曉薇，29日凌晨將應曉薇遭聲請羈押禁見。昔日娛樂圈當家花旦轉戰政壇，應曉薇不只男友被指有黑道背景，其財力也被翻出討論，她曾養匹身價500萬明星馬、供2名女兒出國念書，最新財產申報還曝應曉薇在台北市擁3房，財力驚人。在臉書擁有2.1萬人追蹤的時事評論家Sabrina在粉專發文，分享在脆（Threads）看到網友提及應曉薇財力，羨慕說：「當議員有這種財力，真好！」Sabrina細數應曉薇財力兩件事，一是日前板橋馬場失火，500萬明星馬「王子」命喪火窟，前馬主是應曉薇，「北部一定養在馬場，最便宜一匹馬250萬元，每個月給馬場飼養費6.5萬。」其二則是，應曉薇2名女兒都在國外念書，其中1位在加拿大多倫多念大學，點出多倫多生活費很高，「以她的議員薪水，若沒有外快，很難支持兩個女兒國外唸書」。當台北市議員薪水有多少？台北市前議員呱吉（邱威傑）曾透露，市議員一年相關費用可拿257萬元，但扣掉助理薪水、辦公室租金等花費，1年約實拿120萬元。應曉薇財力有多驚人？《NOWnews今日新聞》查詢最新、今年3月公布的廉政專刊第234期，應曉薇申報有4筆房地產，她在松山區民生段（約43坪）、北投區行義段（約17坪）與士林區華岡段（約230坪）各有1間房，松山區應為應曉薇早年在民生社區的起家厝、北投區應為溫泉套房，士林區則是2019年底購入，申報購入價為604萬餘元。財產申報資料中，應曉薇約有190萬存款、股票75.9萬（嘉新食化、宏億國、友力、光男企業），債務部分則有4750萬，其中3930萬是房貸、819.5萬則是周轉金；另外，應曉薇侄子在彰化開建設公司，她也投資了100萬元。應曉薇財力在脆、臉書引發討論，網友揭：「10年前問過養馬的馬主，一年要花100萬。」也有人推測，應曉薇可能會解釋「都是以前當藝人賺的」。