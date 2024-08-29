台灣地震國！買老公寓、新大樓好？專家曝實：搖一次「命」掉一次

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▲房屋耐震力每震一次就損耗一次，扛過921、311，不代表扛得過下一次。（示意圖／翻攝pixabay）

▲不少建物曾列管紅黃單，但經行政程序後又解除列管，民眾查詢困難。（示意圖／取自pixabay）

台灣處於地震帶國家，房屋抗震相當重要，但房價又居高不下，到底是新建案好還是老屋也可以？全向科技房產中心創辦人劉永昌接受《NOWnews》訪問表示，「其實不少人會有一個錯覺，老屋挺過921、311等地震，代表結構安全無虞，事實上，建物耐震是消耗品，每搖一次、建物生命就消耗一次，這次沒事，不代表下一次就安全。」劉永昌表示，台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，地震本就頻繁密集，近年有感地震還有增多趨勢，統計至8月20日止，全台有感地震已高達455起，其中有116起芮氏規模達5以上，喚醒了不少人對建物安全意識的重要性。目前民眾對於建物安全有不少迷思，最常聽到的，就是「老屋挺過921、311等地震，所以足夠強壯」，事實上，如果知道台灣建築法規發展史，以及建築抗震基本概念，恐怕就不會這樣想了。民國72年後，建築技術規則規定，房屋建築需要耐震設計，但當時確實做到的建商並不多，且政府管制並不嚴格，且當時政府防止過度採集砂石，一度鼓勵使用海砂，導致民國70~80年間蓋的房子，不少都有海砂屋問題，導致30年以上老屋不少都存在耐震、海砂、輻射等問題。至於「挺過921、311代表很穩健」，事實上，結構強度是損耗品，特別是台灣早期建造的房屋大多耐震係數都不高，歷經多年多次地震後，耐震係數都會耗損，如果發現「龜裂、漏水」等問題就是一種徵兆，除了抓漏外，也應請專業技師檢查。劉永昌特別提到，台灣目前還有一個很糟糕的狀況，在政府擔憂屋主抗議下，921震後的紅、黃單建物，經補強後，不少都已經解除列管，事實上，補強並無法讓建物恢復受損前的狀態，解除列管，也只是政府的鴕鳥心態，害購屋族查不到資料，不慎就成為接盤俠。他說，一般人一輩子可能只有能力買1～2間房子，而且房價居高不下，擁有一間耐震能力佳的房子相當重要，不僅可以保護自身資產，房屋保值效果也比一般房屋強上許多。劉永昌最後提醒，建案耐不耐震，必須有好的耐震設計，結合嚴謹的施工品質才能蓋出好的耐震宅，如設計上加裝「制震元件」，如制震壁、阻尼器等，減少地震搖晃程度，配置上至少要達到1/2以上才有效果，施工如鋼筋綁紮等，也要確實，最終才能蓋出一個安全的制震宅，讓人住得安心。