不是陶朱隱園！沈慶京靠1案強登十大建商之首　地下3樓藏防空碉堡

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▲沈慶京早年以13億標下唐榮鐵工廠機械廠基地，也就是京華城舊址，現正改建為京華廣場。（圖／鼎越開發提供）

▲台北超級豪宅「陶朱隱園」號稱1戶要賣18億，建築師柯宏宗親揭陶朱隱園高價之秘。（圖／SED-IA ARCHITECTURE臉書）

▲2023年全台十大建商推案指標一覽。（圖／591新建案提供）

▲「京華廣場」位於京華廣場舊址，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層。（圖／記者徐銘穗攝）

▲「京華廣場」主打在3米深超大陽台上種樹與造景，可規劃為員工休憩空間。（圖／記者徐銘穗攝）

今年77歲、人稱「威京小沈」的威京集團主席沈慶京，其最具代表性的建案當屬每戶號稱要價18億元的超級豪宅「陶朱隱園」。沈慶京近年推案少，但一出手就是大作，去年單靠總銷1600億的頂級商辦案「京華廣場」，就強勢登榜2023十大建商之首，粉碎寶佳機構5連霸之夢，特別的是，京華廣場地下3樓還藏有厚度達2.5米的地下碉堡。沈慶京人生堪稱傳奇，年輕時不愛念書，早年混黑幫、蹲過牢也跑過船，在台灣經濟起飛的年代，，在台股呼風喚雨，喊水會結凍。他被封「股市四大天王」那年代，沈慶京以13億標下唐榮鐵工廠機械廠基地（京華城舊址，現改建為京華廣場），另以10.8億取得亞太會館（後建為陶朱隱園）基地。威京集團近年推案量少，沈慶京最具代表性的建案，當屬位在松勇路與松高路口的陶朱隱園，因從松高路角度拍攝激似哥吉拉，在Google地圖中獲得「信義哥吉拉」（Godzilla in Taipei）新旅遊地標而暴紅，不但曾被CNN 評選為城市九大新建築之一，也曾登Discovery《建築巨擘：陶朱隱園》專輯的超豪宅。只是，最早陶朱隱園沈慶京喊出「1坪800萬」的驚人天價，到近年1坪500萬~600萬、每戶號稱要價18億元。據悉，陶朱隱園管理費每坪訂為500~550元，標準288坪每月管理費約14萬4000元~15萬8000元，，相當驚人。儘管陶朱隱園有跑車專屬電梯、停機坪、9米瀑布造景等賣點，及每層樓旋轉4.5度的搶眼造型，但據悉蓋好12年來只賣出1戶，而且還是自家人購入。對此，負責豪宅興建與銷售的數字科技（5287）旗下591新建案統計2023年十大建商推案量，於今年初公布2023全台十大建商，威京集團推出京華廣場、中工雲宇宙AI園區兩案，總銷2100億元，擊敗蟬聯寶座多年的寶佳機構。特別的是，頂級商辦、京華廣場單價上看每坪200萬至250萬元，主責京華廣場的鼎越開發曾說明，京華廣場從興建到未來使用，皆導入循環經濟概念，包括在拆除興建過程中，利用原京華城基礎結構設計，以保留地下7樓筏基板，在地下3樓重新設計新型態的筏式基礎，連續壁貫入52m、基樁貫入岩盤50m，厚度達2.5米，同時兼具防空碉堡的用途，減少巨額碳排量。此外，「陶朱隱園」種了超過2萬棵能吸碳的喬、灌木，堪稱台灣最出名的ESG綠建築豪宅，而被稱「商辦版陶朱隱園」的京華廣場，19樓高玻璃帷幕建築、3米深超大陽台也是層層種樹。京華廣場規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，2023年5月公開，總銷千億元、單價上看200萬至250萬元，預計2026年完工。