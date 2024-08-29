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藏壽司「扭蛋必中」都市傳說！他3支手機連中3顆　吉伊卡哇爽帶走

記者潘毅／綜合報導

▲有粉絲前往藏壽司，實測「扭蛋必中」的都市傳說，結果真的幸運一次中3顆扭蛋，完整過程也曝光了。（圖／翻攝Threads＠yan_yu0216）
▲有粉絲前往藏壽司，實測「扭蛋必中」的都市傳說，結果真的幸運一次中3顆扭蛋，完整過程也曝光了。（圖／翻攝Threads＠yan_yu0216）
藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款超萌扭蛋，超多粉絲前往現場狂嗑，就是希望能多累積扭蛋的機會，獲得超可愛立體吊飾。近期就有粉絲前往藏壽司，實測「扭蛋必中」的都市傳說，結果真的幸運一次中3顆扭蛋，完整過程也曝光了。

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藏壽司「扭蛋必中」都市傳說！3支手機同時抽全中了

近期在社群平台Threads上，掀起了藏壽司吉伊卡哇扭蛋狂潮，日前就有民眾使用「手機點餐」發現同時抽獎，結果中獎率大大提升，還多了抽獎機會。隨後就有許多民眾前往跟進實測，隨後發現「多一次抽獎機會」的Big似乎已經被改善。

▲原PO一行人帶走了2款吊飾，分別是烏薩其以及栗子饅頭。（圖／Threads＠yan_yu0216）
▲原PO一行人帶走了2款吊飾，分別是烏薩其以及栗子饅頭。（圖／翻攝Threads＠yan_yu0216）
但今（29）日又有民眾前往實測藏壽司扭蛋都市傳說的另一種版本，一行人先在手機點餐上累積了600元，也就是三次抽獎機會，隨後在同時用三支手機按下抽獎，結果竟真的幸運3抽3中，中獎率100%。

不過座位上的扭蛋機台也因此出現Bug，只掉出了一顆扭蛋，幸好當事人在進行實測時有錄影，才按服務鈴請店員來確認，隨後店員也拿出手抽箱子，讓一行人補抽2顆扭蛋。而原PO一行人在手機抽獎的3顆扭蛋中，直接抽中了2款吊飾，分別是烏薩其栗子饅頭的，運氣可以說是歐上加歐

▲（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款超萌扭蛋。（圖／藏壽司提供）
實測過程曝光後，也吸引大批吉伊卡哇粉驚呼「新招又出現了」、「這感覺比較像是歐氣影響」、「手抽箱記得要搖一搖看重量，中獎率更高」、「你們手氣也太好了吧」。

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