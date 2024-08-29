京華城案沈慶京列被告！深夜移送北檢仍未歸　威京集團百字聲明

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▲沈慶京28日在檢調搜索期間，發布聲明強調京華城882%容積率合法、合理，晚間移送北檢複訊時，全程微笑不發一語。（圖／記者葉政勳攝）

▲針對沈慶京28日移送北檢複訊仍未歸，威京集團發布百餘字聲明，強調公司營運、財運皆不受影響。（圖／記者陳韋帆攝）

京華城容積爭議持續中！檢調(28)日兵分多路搜查威京集團、國民黨台北市議員應曉薇辦公室，深夜京華城負責人、威京集團主席沈慶京移送北檢複訊，當下未對媒體有任何回應，今(29)日威京集團發布百字聲明，強調「威京旗下所有事業體營運、財務正常運作中，不受影響。」檢調偵辦京華城容積案，發現應曉薇疑涉嫌收賄，遊說京華城容積率，並懷疑沈慶京有「送紅包」之嫌，約談沈慶京、應曉薇等6名被告和12名證人，昨日晚間移送北檢複訊，全案朝貪污治罪條例違背職務行、收賄罪偵辦，不排除強制處分。沈慶京昨(28)日於檢調搜索時，由集團代發聲明稿表示，他沒有送紅包與官員妥協，並爆料郝龍斌、柯文哲市府時期，北市府都有官員向他索賄，他全然拒絕，表明他最痛恨賄賂之事，並強調京華城容積率合法合理，卻成為政治人物鬥爭及炒作聲量手段，喊話各方回歸法律與專業。雖然沈慶京發布聲明稿字字鏗鏘有力，28日晚間檢調將他列為被告，深夜移送北檢，路上遇到媒體時，他全程不發一語，僅微笑帶過。據了解，沈慶京至今仍未從北檢出來。關於8/28（三）檢廉調查京華城容積率一事，威京總部集團感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查。威京集團旗下所有的事業體，在各公司董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。