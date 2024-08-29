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NBA／老鬼！LeBron 電玩能力值連續20年能力值逾90　刷新2K紀錄

記者吳政紘／綜合報導

▲「詹皇」LeBron James在知名籃球電玩《NBA 2K25》，連20年能力值在90以上。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James在知名籃球電玩《NBA 2K25》，連20年能力值在90以上。（圖／美聯社／達志影像）
知名籃球電玩《NBA 2K25》在近期公布今年能力值排名前十的球員，其中「詹皇」Lebron James能力值為95，這也代表過去20年裡，James的能力值從未低於90，刷新2K新紀錄，而Kawhi Leonard今年能力值為92，為近9年來新低，在2K25所有球員中排名第18。

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「詹皇」太鬼　連20年能力值在90以上

 James上一次能力值沒有達到90要追溯的2005年推出的NBA 2K5，當年James的能力值為88，隔年的2K6James的能力值就漲到97，並維持至今年都保持在90以上，這20年裡，James能力值的最低點是2K16為94，近年來James能力值都在95-96之間徘徊。

▲Kawhi Leonard受到傷勢影響，能力值大幅下滑。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard受到傷勢影響，知名籃球電玩《NBA 2K25》的能力值大幅下滑。（圖／美聯社／達志影像）
根據數據統計，近4年來聯盟中2K中初始能力值均為95+的球員，僅有James、Stephen Curry、Giannis Antetokounmpo、Nikola Jokić、Joel Embiid等，而現役球員中能力值達到過99的，只有James（2K9、2K14）和Chris Paul（2K9）

Leonard在遊戲中擁有出色的中距離能力和防守素質，一直以來都是玩家的愛用球員之一，但受到近年傷勢影響，出賽數和表現都不如以往，這也導致Leonard的能力值下滑至92，是Leonard近9年來的新低。

Lebron James雖然能力值仍高於90，刷新籃球電玩《NBA 2K25》新紀錄，但他已高齡39歲，年底就要邁入不惑之年，湖人顯然已經開始找尋接班人。《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區也引述美國媒體的報導，湖人球團已開始積極佈局「後詹姆斯時代」的戰力，且目標傳出是獨行俠當家球星Luka Doncic，打造出新的爭冠陣容。

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