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明天開學記得設鬧鐘！孩子「起床氣」可能爸媽害的　專家一文破解

記者周淑萍/綜合報導

▲國中、國小明（30）天開學，爸媽要記得設定鬧鐘，此外，為了避免孩子出現「起床氣」，由阿鎧老師分享幾招應對方式。（圖／記者陳明中攝 , 2023.08.30）
▲國中、國小明（30）天開學，爸媽要記得設定鬧鐘，此外，為了避免孩子出現「起床氣」，由阿鎧老師分享幾招應對方式。（圖／記者陳明中攝 , 2023.08.30）
國中、國小8月30日正式開學，對於家長來說又準備面臨一場考驗，趕著要上班還要努力叫醒賴床的學童。如何成為優雅爸媽，不是催促聲四起，適健復健科診所行政副院長張旭鎧的阿鎧老師，提供叫孩子起床的最佳方法，讓全家都能愉快出門上班、上課。

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▲8月30日開學日，小一新生上學去！金石堂公開店長們的開學用品選購實戰經驗，提醒文具用品採買眉角。（圖／記者周淑萍攝）
▲8月30日是國中、國小開學日，專家建議，送小孩上學時可以提早一個路口下車，透過簡單的運動穩定孩子的情緒。（圖／記者周淑萍攝）
🟡為什麼會有起床氣？
關於「起床氣」阿鎧老師接受《NOWnews》採訪時提到，起床氣主要分為2大部分，首先就是「缺乏睡眠」，像是比較晚睡，或者當晚睡眠品質不好，就會引發後面的情緒。另外就是「與討厭事物連結」，因為孩子往往一起床，就要面臨很多不喜歡的事情，像是被催促快點刷牙、吃早餐、整理書包、穿制服、快點出門等等，讓孩子對於起床就和不喜歡的情緒連結在一起，因此鬧鐘一響，自然不好的情緒就自動帶入大腦。

🟡如何增加對於上學的期待感
想要避免起床氣，改善睡眠品質讓孩子有足夠且優質的睡眠是最基本的，另外，就是家長也要控制自己，努力建立早晨美好的時光，帶來一天開始的期待感，像是前一天就可以和孩子討論隔天的早餐或計劃，或是提前計劃學校的活動，或觀察大自然，讓孩子對新的一天充滿興趣，增加上學期待感。

🟡提早一個路口下車
從生理角度來看，想要避免起床氣就是多運動，阿鎧老師提到，運動可以分泌多巴胺提高孩子的愉悅感和穩定情緒，若早上起床沒時間運動，則可以在上學的路途上，提早一個路口下車，跟孩子一起步行進入學校，透過簡單的運動用來提高專注力和精神狀態，

🟡3C產品使用建議
阿鎧老師提到3C、電視不是毒藥，重點是要控制使用時間與內容，像是孩子一起床就能看電視，提高起床後的期待感，就可以減少賴床，但會建議早上的時間短，應該選短時間適合觀看的節目，內容也以輕鬆的卡通為主，避免過度刺激反而造成上學時無法專注在學業上。

▲一名網友隔離的房間沒有電視，便出奇招「間接看電視」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲看電視、玩3C不是毒藥，阿鎧老師認為關鍵在於要控制使用時間與內容。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

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