全國278區房租實價1次看！台北松山最貴　6區租金50分位數破1.5萬

全台租金實價公開了！內政部今（29）公布全國278個行政區的實際租金統計資料，揭露區域「25分位」、「50分位」及「75分位」租金，以50分位租金來看，台北市松山區租金為1萬5500元最貴，新北市汐止區、蘆洲區、五股區、林口區，以及台北市內湖區租金1萬5000元次之，而信義區50分位租金為1萬4000元。
內政部根據國土管理署「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」（租金補貼）資料，統計至今年3月31日止的47.8萬筆有效租賃契約，除少於40筆未公布外，一口氣公開278個行政區，涵蓋全國76%的鄉鎮市區，第25%、第50%、第75%的租金分位數
另外，針對有提供租屋型態資訊樣本數較充足的行政區，細分整戶（層）、獨立套房、分租套（雅）房等類型，公布範圍亦有136個行政區，涵蓋全國36%的鄉鎮市區。
內政部說明，本次所公布的租金4四分位數，其統計方式主要是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低到最高均分為4個部分，並以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，來呈現區內租金的低中高分布情形。
租屋族可藉此初步掌握該區內租金價格分布情形，再依個人租屋需求及租金負擔能力，判斷合理房租價格。可上內政部不動產資訊平台(https://pip.moi.gov.tw/)及地政司網站「租賃條例專區」(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89)查詢。
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另外，針對有提供租屋型態資訊樣本數較充足的行政區，細分整戶（層）、獨立套房、分租套（雅）房等類型，公布範圍亦有136個行政區，涵蓋全國36%的鄉鎮市區。
內政部說明，本次所公布的租金4四分位數，其統計方式主要是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低到最高均分為4個部分，並以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，來呈現區內租金的低中高分布情形。
租屋族可藉此初步掌握該區內租金價格分布情形，再依個人租屋需求及租金負擔能力，判斷合理房租價格。可上內政部不動產資訊平台(https://pip.moi.gov.tw/)及地政司網站「租賃條例專區」(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89)查詢。