房子莫名變成別人的！台灣「地面師」橫行　做好四個動作保平安

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▲除了申請內政部的地籍異動即時通，房貸還清後，不要向銀行塗銷註記，也是一種保護不動產的方式。（圖／家庭消費中心攝）

▲透過聘請自己的地政士協助監督買賣過程，同時透過買賣履約保證，將買賣價金匯入信託帳戶，可讓交易安全更加完善。（示意圖／pexels）

台灣詐騙集團橫行，不動產「地面師」詐騙事件也不少！稍有不慎，打拚一輩子的房屋，可能就會變成別人的。安新建經經理楊家怡表示，「保護自有不動產，平日就要申請『地籍異動即時通』、『保留註記』，買賣時『履約保證』、『雙地政士』，缺一不可。」沒有任何買賣行為時，「地面師」最喜歡盯上的就是沒有揹負貸款的房屋，曾發生一案例，屋主將房屋出租，戶籍仍登記在該屋內，地面師承租後，偽造假債權證明，向法院申請法拍，結果成功將屋主房屋法拍換現，屋主事後發現，房屋已經變成別人的，地面師早已捲款脫逃，且法拍得主屬於第三善意者，房屋無法討回。首先，房屋沒有揹貸，法院收到法拍申請自然不會通知銀行，再者，法院通知寄送是以戶籍地為準，但戶籍地是「地面師」居住，自然不會知道房屋被申請法拍，於是，屋主的房屋就這樣神不知鬼不覺被法拍，失去了房屋。若要預防類似的情況，除了申請地籍異動即時通，還可以在房貸還清後，不要塗銷註記，一旦有任何權利上的移轉或法拍申請等動作，銀行第一時間就會收到通知，也會打給所有權人，自然保障房屋安全。房屋買賣過程，買方必須先交付3成自備款予賣方，過程中若發生糾紛，買方就會變成弱勢；賣方也會擔憂房屋過戶後，卻收不到尾款，或碰上「地面師」之流，導致財產受損。其實要確保交易安全，首先最好先理解一事，協助不動產過戶等手續，都是透過地政士處理，但如果地政士是由仲介或對方聘請，就有可能會出現問題，故目前地政士公會都倡導「雙地政士或三地政士」制，也就是買賣雙方各聘一位自己信任的地政士，確認交易安全無誤。另外，買賣價金部分，亦可透過「履約保證制度」，由第三方機構負責保管買方陸續撥付的房屋款項，買賣價金履約保證不僅可確保交易安全，且統一由公正的第三機構負責撥付期間產生的稅捐等相關費用，確保買方不會延伸額外的費用，也確保賣方可拿到應得的價款。楊家怡特別提到，由於房貸水位拉警報，不少人貸款受阻，建議購屋人可與屋主協議，合約上加註「貸款下不來交屋延遲，甚至取消買賣」等條款，並將價金匯入「履保帳戶」，一旦交易發生上述情況，即可從履保帳戶取回價金，不用擔心被屋主扣押等問題。