打破台南房價天花板！六大行政區通通出現5字頭　最貴1坪58.2萬

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南目前有六大行政區、共20個建案出現5字頭交易，房價漲勢相當兇猛。（圖／台灣房屋提供）

▲東區近期建設利多齊發，目前已有8個建案出現5字頭成交價，林立武指出，購屋族群除了在地人，還有南科新貴。（圖／台灣房屋提供）

▲銀行水位拉警報，導致銀行出現房貸排隊潮，專家提醒購屋族，購屋前應謹慎評估自身能力。（示意圖／記者徐銘穗攝）

台南房價飆漲不停歇！據實價登錄，台南東區平實重劃區成屋案「世界·巨星」，今年5月，13樓戶以總價3,168萬元成交，拆算單價58.2萬/坪，創台南成屋史上最高紀錄，一舉打破房價天花板。根據台灣房屋統計，目前台南有六行政區皆有建案站上5字頭，東區平實重劃區8個、中西區美術館特區5個、北區火車站商圈3個、永康區鹽行國中重劃區2個、安平區市政特區1個、新市區南科特區1個，全市共20個。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，平實是台南近年最具指標性重劃區，此次打破紀錄的「世界·巨星」，預售時期就已站穩5字頭，此次交易屬於二手交易，原屋主111年預售期以總價2,720萬元，每坪49.8萬元入手，持有3年成屋後每坪加價約8.6萬元轉手，看好平實重劃區開發紅利，也讓買家更願加碼進場。台灣房屋台南宥辰加盟店店東林立武表示，東區為台南精華市區，也是傳統購屋熱區，近年建設利多齊發，開發利多有「平實重劃區、南台南站副都心、南紡購物中心」，還有台南首條捷運藍線，以中華東路貫穿整個東區，吸引各大建設進駐推案，房價水漲船高。他指出，購屋結構，除了在地客群，還有不少南科新貴，最熱門的購屋區域就屬明星學區，如虎尾寮特區的復興國中小，特別受家庭客群青睞，買氣有撐，助攻東區不僅新屋衝破5字頭，中古房價最高也站上4字頭。雖然台南房價漲勢兇猛，但李家妮也提醒，「目前銀行房貸水位拉警報，雖然央行釋放訊息，要求銀行應以首購優先放貸，事實上，許多銀行早已停止申貸，也有核貸後，遲遲不撥款的狀況，購買成屋者，應事先評估自身能力，避免違約，而預售屋部分，可事先詢問案場交屋時程，倘若興建時程仍須2~3年，則應不太會受到此波房貸排隊潮影響。」