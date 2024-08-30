巴黎帕運／台灣第一牌誕生！蕭翔文車禍後浴火重生　初登板就摘銅

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲跆拳道選手蕭翔文在巴黎帕運拿下銅牌，我國加油團也欣喜若狂。（圖／體育署提供）

▲台灣跆拳道好手蕭翔文在8強賽以22：1大勝法國選手Bopha Kong，最終拿下銅牌。（圖／體育署提供）

蕭翔文生涯在帕運初登板就進帳獎牌。銅牌戰雙方進行了超過1分鐘都未得分，直到3分32秒，Villalobos率先突圍，以中端攻擊，先取得2分領先。不過蕭翔文很快扳平戰局，雙方在1分45秒仍戰成6平。大會第五種子的蕭翔文，在杭州亞運成為大黑馬，從外卡一路闖入金牌戰，並攀上顛峰。本次帕運初體驗也沒有失常，一路過關斬將，直到四強賽才不敵以色列選手。25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，葬送國手夢，一度陷入低潮。所幸在家人的陪伴和鼓勵下，蕭翔文重新站起來，接受車禍的事實，並回到擂台上，改當帕運選手，潛力也沒被埋沒，成為台灣本屆帕運首位奪牌的選手。