巴黎帕運／台灣第一牌誕生！蕭翔文車禍後浴火重生　初登板就摘銅

台灣跆拳道好手蕭翔文在巴黎帕運銅牌戰以16：8擊敗西班牙Joel Martin Villalobos，順利將銅牌納入囊中，也是本屆帕運會台灣的首面獎牌，蕭翔文生涯在帕運初登板就進帳獎牌。
銅牌戰雙方進行了超過1分鐘都未得分，直到3分32秒，Villalobos率先突圍，以中端攻擊，先取得2分領先。不過蕭翔文很快扳平戰局，雙方在1分45秒仍戰成6平。
🔥超感人！台灣精神 蕭翔文幫斷臂對手戴齒套
蕭翔文利用靈活的腳步和強勢的進攻突破僵局，連續拿下8分，也讓勝利更加穩固，最後蕭翔文也順利拿下獎牌。
大會第五種子的蕭翔文，在杭州亞運成為大黑馬，從外卡一路闖入金牌戰，並攀上顛峰。本次帕運初體驗也沒有失常，一路過關斬將，直到四強賽才不敵以色列選手。
車禍後重生 蕭翔文兌現天賦
25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，葬送國手夢，一度陷入低潮。
所幸在家人的陪伴和鼓勵下，蕭翔文重新站起來，接受車禍的事實，並回到擂台上，改當帕運選手，潛力也沒被埋沒，成為台灣本屆帕運首位奪牌的選手。
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蕭翔文利用靈活的腳步和強勢的進攻突破僵局，連續拿下8分，也讓勝利更加穩固，最後蕭翔文也順利拿下獎牌。
大會第五種子的蕭翔文，在杭州亞運成為大黑馬，從外卡一路闖入金牌戰，並攀上顛峰。本次帕運初體驗也沒有失常，一路過關斬將，直到四強賽才不敵以色列選手。
車禍後重生 蕭翔文兌現天賦
25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，葬送國手夢，一度陷入低潮。
所幸在家人的陪伴和鼓勵下，蕭翔文重新站起來，接受車禍的事實，並回到擂台上，改當帕運選手，潛力也沒被埋沒，成為台灣本屆帕運首位奪牌的選手。
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