帕運／超感人！台灣精神　蕭翔文幫斷臂對手戴齒套、順利晉級四強

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▲台灣跆拳道好手蕭翔文在8強賽以22：1大勝法國選手Bopha Kong。（圖／體育署提供）

▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)在巴黎帕運首輪大勝，並一路挺進4強。（圖／體育署提供）

感人！蕭翔文首輪以37：7大勝晉級。次輪碰上Bopha Kong，蕭翔文全場壓著對手打，多次強勢進攻、旋踢命中，快速累積分數，無懸念晉級4強。37歲的Bopha Kong是帕拉名將，生涯拿下3次世錦賽和歐錦賽冠軍。尤其2018年沒有輸掉任何一場比賽，並贏得六項國際賽事的冠軍。本場比賽碰上年輕力壯的蕭翔文，Kong屈居下風，還兩度被打到護齒套掉落。不過蕭翔文也展現風度，拾起護齒套後幫Kong戴上，留下帕運場上感動的畫面。大會第五種子的蕭翔文，在杭州亞運成為大黑馬，從外卡一路闖入金牌戰，並攀上顛峰。本次帕運初體驗也沒有失常，首輪漂亮開胡。25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，葬送國手夢，一度陷入低潮。所幸在家人的陪伴和鼓勵下，蕭翔文重新站起來，接受車禍的事實，並回到擂台上，改當帕運選手，潛力也沒被埋沒，成為台灣本屆帕運奪牌的大熱門之一。