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帕運／超感人！台灣精神　蕭翔文幫斷臂對手戴齒套、順利晉級四強

記者廖聿偉/綜合報導

▲台灣選手蕭翔文（右）展現風度，拾起護齒套後幫Kong戴上，留下帕運場上感動的畫面。（圖／體育署提供）
▲台灣選手蕭翔文（右）展現風度，拾起護齒套後幫Kong戴上，留下帕運場上感動的畫面。（圖／體育署提供）
感人！台灣跆拳道好手蕭翔文在8強賽以22：1大勝法國選手Bopha Kong。比賽過程中Bopha Kong兩度護齒套掉落，蕭翔文主動撿起，並幫對方戴上齒套，展現運動家精神。

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蕭翔文首輪以37：7大勝晉級。次輪碰上Bopha Kong，蕭翔文全場壓著對手打，多次強勢進攻、旋踢命中，快速累積分數，無懸念晉級4強。

37歲的Bopha Kong是帕拉名將，生涯拿下3次世錦賽和歐錦賽冠軍。尤其2018年沒有輸掉任何一場比賽，並贏得六項國際賽事的冠軍。

Kong原本練習拳擊，但18歲那年遭逢意外，讓他失去雙手。不過Kong拒絕沉淪，改練跆拳道，優異的天賦讓他在運動場上大放異彩。

▲台灣跆拳道好手蕭翔文在8強賽以22：1大勝法國選手Bopha Kong。（圖／體育署提供）
▲台灣跆拳道好手蕭翔文在8強賽以22：1大勝法國選手Bopha Kong。（圖／體育署提供）
蕭翔文感人舉動　展現運動家風度

本場比賽碰上年輕力壯的蕭翔文，Kong屈居下風，還兩度被打到護齒套掉落。不過蕭翔文也展現風度，拾起護齒套後幫Kong戴上，留下帕運場上感動的畫面。

大會第五種子的蕭翔文，在杭州亞運成為大黑馬，從外卡一路闖入金牌戰，並攀上顛峰。本次帕運初體驗也沒有失常，首輪漂亮開胡。

▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)在巴黎帕運首輪大勝晉級4強。（圖／體育署提供）
▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)在巴黎帕運首輪大勝，並一路挺進4強。（圖／體育署提供）
蕭翔文車禍後仍不放棄夢想

25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，葬送國手夢，一度陷入低潮。

所幸在家人的陪伴和鼓勵下，蕭翔文重新站起來，接受車禍的事實，並回到擂台上，改當帕運選手，潛力也沒被埋沒，成為台灣本屆帕運奪牌的大熱門之一。

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