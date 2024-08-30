帕運跆拳／蕭翔文因車禍轉換成動力！勇奪銅牌：再戰2028洛杉磯

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▲蕭翔文在巴黎帕運站上頒獎台，也是是台灣本屆首面獎牌。（圖／體育署提供）

▲攜手恩師吳燕妮挑戰巴黎帕運，蕭翔文在跆拳道男子K44級58公斤量級銅牌作收。（圖／體育署提供）

▲攜手恩師吳燕妮挑戰巴黎帕運，蕭翔文在跆拳道男子K44級58公斤量級，跟教育部次長張廖萬堅合影。（圖／體育署提供）

2024巴黎帕運29日正式展開賽事，跆拳道台灣選手蕭翔文，在今（30）日清晨出賽，他在跆拳道男子K44級58公斤量級勇奪銅牌，攜手恩師吳燕妮挑戰巴黎帕運，蕭翔文在跆拳道男子K44級58公斤量級前兩戰分別擊敗阿富汗選手丹尼許（Ebrahim Danishi）、地主法國選手Bopha Kong，順利挺進4強，雖然在4強戰不敵頭號種子以色列選手Asaf Yasur，但最後在銅牌戰以16:8擊敗西班牙選手Joel Martin Villalobos，順利為台灣摘下一面銅牌。教育部張廖萬堅政務次長表示，8強戰看到蕭翔文一路領先，卻在比賽中段突然對教練比手畫腳，才發現是對手的牙齒護套掉了，而且他不僅撿起來還幫忙對手戴上去，舉動相當暖心，即便蕭翔文在4強戰落敗，但依舊選擇主動擁抱以色列選手Yasur，展現出溫暖的人格特質，如今他成功摘下銅牌，同時為我國代表團進帳本屆帕運首面獎牌，蕭翔文賽後表示，雖然沒有達到期望的金牌，但還是很開心拿到銅牌，尤其又與教練吳燕妮拿著會旗繞場，完成恩師一直以來的夢想，25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，國手夢碎，一度陷入低潮。所幸在家人的陪伴和鼓勵下，蕭翔文重新站起來，接受車禍的事實，並回到擂台上，改當帕運選手，潛力也沒被埋沒，成為台灣本屆帕運首位奪牌的選手。