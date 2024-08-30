柯文哲住家被搜！台北2大樓遭灌「1星負評」　房價、租金行情抖出

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▲中國航運大樓位在林森南路上，鄰近立法院等機關。（圖／翻攝Google評價）

▲台玻大樓為台玻集團所有，8~11樓為自用，1~7樓出租。（圖／翻攝Google評價）

京華城案延燒，繼威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人被收押，今早7時許，檢廉前往民眾黨主席柯文哲金山南路二段華廈住處搜索，據悉會直接將柯文哲列為被告帶回偵訊。受柯文哲風波拖累，民眾黨辦公室的台玻大樓、柯以選舉補助款4300萬買個人辦公室的中國航運大樓，Google評價都遭灌1星負評，房價、租金行情全被抖出。根據中選會公布，2024總統大選，民眾黨柯文哲與吳欣盈選舉補助款為1億1071萬3980元。柯文哲日前認了，「民眾黨的規定是1/3歸中央黨部、2/3歸個人」，他今年5月花4300萬、0貸款現金購入濟南路上「中國航運大樓」3樓，稱要作為個人辦公室用。柯文哲花選舉補助款買辦公室曝光後，中國航運大樓Google評論湧入1星負評，紛紛留言「小草悲鳴，阿北的居住正義變成居住上億」、「居住贈億 哲無房貸」、「柯文哲好有錢」。《NOWnews今日新聞》記者查詢實價登錄，柯文哲購置的中國航運大樓3樓總坪數39.06坪，有3房1廳3衛，總價4300萬元，換算單價每坪約88.19萬元。據悉，中國航運大樓屋齡47年，共有66戶，近年釋出物件較少，排除特殊交易外，13筆實價登錄成交單價在62.06萬~88.19萬間。柯文哲購入的單價是大樓歷史新高。由於柯文哲強調「買賣不破租賃」，該址目前仍有租約，據房仲網公布周邊大樓3房租金行情，月租金可達6萬4500元，租金報酬率達2.1%。民眾黨位在台玻大樓3樓的辦公室今（30）同遭搜索。日前還被爆違法裝修，台北市建管處緊急會勘，初步認定天花板、隔間與最初使用執照圖說不同，但還得找建物所有權人陳述意見，最終如果確認違法動工，將裁罰6~30萬元。台玻大樓Google評論也遭灌1星負評，網友紛紛留言「朝聖柯P詐騙園區」、「KP(Keep Phishing) 金融中心」、「來朝聖一下民眾黨搞烏龍大樓」。據悉，台玻大樓位在南京東路與復興南路口，1972年落成，為地下1層、地上11層大樓，8~11樓為自用，1~7樓出租。