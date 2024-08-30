明星都愛住哪裡？10大星光豪宅排行榜　江蕙、周杰倫置產社區奪冠

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▲江蕙買在大安區One Park Taipei元利信義，一戶要價4億元。（圖／江蕙臉書）

一般民眾看房時會注意價格高低、區位好壞、交通便利與否、生活機能是否完善等。但對於一線明星藝人來說，價格不是問題，他們更在乎不動產「增值性」、「獨特性」以及「隱私性」等，因為給自己和家人一個安心的生活空間才是最重要的事，要滿足這類條件，豪宅建案（高級住宅）變成為明星們的首選，而透過房仲業者統計，成屋市場前10大高單價的名宅社區元利信義聯勤，藝人江蕙、藝人周杰倫就買在這裡。從房仲業者統計實價揭露資料，去年北市成屋市場前10大高單價的名宅社區，全都位於北市的市中心傳統豪宅區段，其中以位在大安區的信義聯勤，去年6月成交單價最高，每坪達277萬元，總價4.23億元。而這些名宅社區有哪些是藝人豪宅呢？前2名皆為大安區One Park Taipei元利信義聯勤，藝人江蕙、藝人周杰倫就買在這裡，總價4.23億元，每坪價格約落在277萬元；其次分別為中正區的潤泰松濤苑，以及張忠謀家族、萬豪酒店劉家、富邦集團蔡家也有購買的中山區地標景觀豪宅西華富邦，每坪達220萬元，總價3.28億元。另外，信義區也有非常多知名人士喜愛的豪宅坐落於此，像是仁愛帝寶住著藝人小S、頂新魏家、宏泰林家、連戰家族；琢白豪宅則是新光金控第三代吳昕東、特力集團何家、藝人黃立成、藝人陳怡蓉、香港娛樂大亨向華強、陳嵐夫婦都紛紛有置產。明星到底都住哪，一直都是讓人津津樂道的話題！而且因為明星的名氣，常常使得成為豪宅變成是建案的廣告噱頭，也間接帶起該建案與周邊住宅的房價。