都更釘子戶為何難解？　不動產公會：房價是案件推動關鍵

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▲鄉林建設先前發表重回台北中山區都更建案，歷經20年完成80多位地主談判，而近吉林路一側有棟4樓頂加公寓共8戶不同意（圖左），直接被排除都更案，現在後悔也來不及。（圖／記者徐銘穗攝）

403大地震後，不少地主開始重視危老都更，希望能與建商合作重建，顯見社會大眾非常關心重視居住安全的議題，尤其北市屋齡30年以上的建物逾65萬戶，依目前都更進度，還需189年才能全面汰舊換新，各種加速都更的建議和措施相繼出籠，有人甚至呼籲放寬基準容積、大膽給都更容積獎勵，不動產公會秘書長于俊明表示，其實「房價」是影響案件推動的重要關鍵。台北市政府都市更新處主任秘書謝明同指出，台北市已進入大都更時代，台北市推出都更八箭政策，希望能加速重建，他也呼籲居住安全人人有責，在震後防災意識濃厚之時，民眾可以主動出擊「自己的都更，自己做」，一起搭上都更特快車。但當遇到釘子戶的難題時，是否有更多公權力能介入協調，甚至是能拿政府社宅或實施者已完工的住宅，與釘子戶交換房屋的可能性？房產專家指出，但這恐涉及可供交換的住宅存量及價值交換所產生的稅賦問題，實務上短期內恐怕較難以實現。另外，中華民國不動產開發公會全國聯合會秘書長于俊明表示，從建商角度去設想的話，其實「房價」是都更危老案件的觸媒，更是影響案件推動的重要關鍵，在現今建築品質要求下的成本堆疊，都更危老重建過程伴隨著許多風險與挑戰，政府、建商及地主三方應以提升居住安全為首要目標，持續溝通合作，突破重重關卡，才能成功推動重建。