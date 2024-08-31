限貸令掀斷頭潮？屋主邊喊斷頭邊加價賣　專家笑死：鬼月還沒結束

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▲央行要全體銀行自行管控房貸總量，兩度發聲明，強調不影響首購、都更等。（圖／記者陳韋帆攝）

央行打炒房陸續祭出信用管制，接著新青安亂象衍生出限貸令風暴，部分銀行傳出放款滿水位，導致申貸困難影響剛簽約或即將交屋者的權益，外界紛紛擔心是否有斷頭潮，房產專家何世昌轉述房仲友人說法，到屋主交屋不到半年就想脫手，還自稱是「斷頭賣出」，但開價卻更貴了！讓何世昌直言「鬼月還沒結束」。銀行自發性「限貸令」讓近期的購屋人哀鴻遍野，甚至引起央行關注，上週邀請34家本國銀行「喝咖啡」，要求9月6日前研提自主管理的不動產貸款改善方案，希望緩解銀行限貸令造成的影響，不過房市買氣已經略有下滑，甚至傳出有屋主求售，對此馨傳不動產智庫執行長何世昌就分享聽到的案例。何世昌轉述房仲朋友說法，對方分享雖然近期帶看量下降，但仍有接到新委託，而屋主是交屋不到半年就說要「斷頭賣出」，但談完後，屋主以實登行情再加1成當作開價，底價為實登行情再加5%，透過友人詢問得知，加價出售的理由是「要拿去繳房地合一稅」，由於加價拋售與所謂的「斷頭求售」根本差很大，房仲朋友說根本不算斷頭！也讓何世昌直言「鬼月還沒結束，斷你大頭鬼的頭」。文章下方也有不少網友回覆表示，「對屋主來說，少賺就是賠售」、「屋主跟仲介被罵翻炒房元凶，結果政府或成最大贏家，沒有罵聲，滿滿的稅收」、「給屋主一個方法：賠售就不用繳房地合一稅啦」、「莊家穩贏」、「獲利了結潮」。