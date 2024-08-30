合庫金看下半年房市量收斂價穩！房貸審核拉長　建議貸前先評估

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合庫金控今（30）日舉行第2季線上法人說明會，對於近來銀行房貸接近滿水位，加上央行要求提交不動產貸款管控改善措施，傳出採取限貸等措施。對此，合庫銀行個人金融部協理陳怡青表示，目前正常受理案件，但因承做量能持續成長，短期需要消化大量受理案件，加上銀行法第72條之2限額及風險考量，審核期間將會拉長，會特別提醒客戶評估買賣合約交屋期限，能否配合撥款時程配合，避免影響自身權益。至於下半年房市，預期交易量會受影響，年增率慢慢收斂，價格則持穩。合庫金今日法說會由總經理蘇佐政主持。他提到，近期美國經濟表現趨緩，惟歐元區經濟逐步改善，另亞洲新興市場經濟體包含中國及印度的經濟表現，仍為支撐全球經濟成長的主要動能，國際貨幣基金組織（IMF）預期全球經濟將呈現溫和成長，於7月發布最新世界經濟展望報告，維持對今年全球經濟成長率3.2%的預測，並上調明年經濟成長率至3.3%。另台灣經濟研究院於7月25日上修113年臺灣經濟成長率至3.85%，主因人工智慧（AI）科技應用需求及商機熱絡，相關產品出口需求續旺，民間投資優於預期，加上今年以來股市帶動財富效果，使民間消費動能穩健。合庫金也公布今年上半年營運績效，合併稅後淨利新台幣103.91億元，年成長5.63%，總資產為4兆9132億元，年成長6.13%。每股盈餘0.66元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.38%及0.43%。合庫金獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，因業務動能增溫，手續費淨收益的挹注帶動獲利成長，稅後淨利為101.14億元，年成長逾1成，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長7.70%及6.8%，存放比73.96%，逾放比率0.18%及備抵呆帳覆蓋率594.90%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達12.51%及14.54%，符合金管會訂定D-SIBs 113年底內部管理資本要求之標準。在業務推展方面，核心子公司合庫銀行授信業務動能持續，截至6月底總放款2兆9115億元，同時積極響應政府新南向政策，於新南向國家送保融資金額成長逾1成。由於近來因新青安帶動買房潮，銀行房貸接近滿水位，也傳出銀行有限貸的情況。對此，合庫銀行個人金融部協理陳怡青指出，從108年至112年本國銀行購屋貸款年增率從6.24%至9.46%，平均7.81%，但從今年1月7.98%逐月成長至7月的10.82%，本國銀行承做量能持續成長，短期需要消化大量受理案件，也會拉長審理期間。陳怡青說，目前合庫銀行正常受理案件，只是因銀行法72條之2規定及風險考量，審核期間也將會拉長，擔心影響客戶撥款時程，因此，會特別提醒客戶評估買賣合約交屋期限，能否與銀行撥款時程互相配合，以免影響客戶權益。同時，合庫銀也將積極拓展購屋貸款之外的周轉金貸款、其他消費性款及線上信用貸款等業務，以提升獲利。對於下半年房市看法，她表示，雖然本國銀行因不動產限額因素，都拉長撥款時程，短期還看不出對房市實際影響，不過，今年1月至7月買賣移轉棟數來到21萬棟，年成長27.9%，而且年底還有一波新屋交屋潮，加上11月有美國總統大選、國際地緣政治衝突未解等不確定因素，預期對下半年房市交易量會有影響，年增率會慢慢收斂，價格持穩。在股利政策方面，合庫金在會中強調，重視持續擴充業務規模及增加獲利能力，股利發放會兼顧資本需求跟股東權益，在穩定發放股利政策前提下，維持平穩、成長發放水準，原則上希望獲利能力能夠大於股票配發水準，不至於稀釋EPS。