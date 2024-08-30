人不胖小腹很凸！她BMI 19.1肚子卻一圈　醫「3管齊下」成功甩油

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▲DXA報告顯示陳小姐經治療後，腰、臀、大腿的脂肪（黃色部分）顯著減少，總脂肪量下降18.2%。（圖／廖虹雯提供）

許多民眾都有小腹凸出的苦惱，即使BMI正常，吃的也不多，但肚子就是消不下去，33歲的陳小姐便有這困擾，為此決定就醫，先接受詳細檢查揪出脂肪嚴重囤積的部位後，透過調整飲食、運動習慣，搭配低劑量減重藥物，半年後成功甩掉小油肚，自信倍增。台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科主治醫師廖虹雯說，陳小姐身高160公分，體重49公斤，屬於正常體位，不過她原來的體重為45公斤，進入職場悄悄增加至49公斤，加上小腹日益凸出，她對自己的體型愈來愈不滿意，雖曾嘗試坊間各種減肥法，但效果有限。廖虹雯表示，陳小姐初診時，BMI為19.1，仍在正常範圍內，且健康狀況良好；為精確掌握脂肪分布，進行雙能量掃描儀(DXA)身體組成分析，針對陳小姐這種體重正常但希望改善局部脂肪囤積的患者，廖虹雯說，治療重點不在於體重數字，而是調整脂肪囤積部位，經調整飲食和運動習慣，並輔以低劑量減重藥物，3個月後，陳小姐脂肪量下降10.6%，而6個月後的DXA報告顯示，她的腰、臀、大腿脂肪顯著減少，體重則下降8.9%，脂肪量更是減少18.2%，不僅甩掉小油肚，身形也更加窈窕。廖虹雯指出，，加上食藥署已核准多種安全的減重藥物，相信有減脂需求的民眾，透過專業醫療門診，都可望使肥胖症患者減至正常體位，而體位正常者則能雕塑出更好的曲線，找回年輕的風采。