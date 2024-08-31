新竹蛋白區漲瘋了！新埔預售案「1坪64萬」實登噴出　專家揭內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹縣新埔鎮6月出現成交單價1坪64.1萬元交易，創下區域新高單價。（圖／翻攝內政部實價登錄）

▲新北蘆洲新樸王樣6月一口氣揭露多筆8字頭實價交易。（圖／翻攝內政部實價登錄）

新竹縣市蛋黃區關埔重劃區及竹北高鐵站，今年5月一口氣揭露近80筆8字頭交易，當中以新竹市「富宇-天雋」成交單價每坪88.4萬元最高，如今漲勢也漫到蛋白區。新案平均成交單價「坐3望4」的新埔鎮，6月實價揭露預售華廈建案「京茂景上居」，46.5坪頂樓戶總價2660萬元，。房產專家揭內幕。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，新竹蛋白區新建案價格瘋了，如寶山「富宇天湖」每坪開價50~60萬元、竹東「詮世代」每坪開價60～63萬元、新埔「玖玖別所」則開價49～54萬元，就連橫山「墅沛NO.11」每坪開價高達28～31萬元，直言：「窮山僻壤都這麼貴，真的不讓人活了！」《NOWnews今日新聞》實際上內政部實價登錄查詢，發現近一年的新竹縣蛋白區的預售最高成交單價，，相當驚人。住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，新埔最高單價物件雖然是「山坡地保育區丙種建地」，但建案基地靠近竹北縣政三期，具地緣臨近性優勢，加上竹北新案單價早站上7字頭，比價效應也的確能吸引竹北客。不過，陳炳辰也認為，新埔目前新案普遍都還在3字頭，64.1萬元交易可能只是特殊個案。他直言：「為何新竹蛋白區房價如此瘋狂？陳炳辰分析，新竹核心如東區、竹北從去年開始推案量不多，大致上表現都在外圍，今年很多推案都在二線，相對具價格優勢，想買新房的人或許就會下手。他也說其實不只新竹，新北的二線房價也飆得很高，蘆洲、林口都已出現8字頭預售實登，關鍵就是跟臨近的一線蛋黃區相較，房價上有相對程度的落差，因此有買氣在。不過，陳炳辰也提醒，受到銀行房貸水位滿、景氣等因素影響，接下來房市不會像上半年般狂熱，除非有利多刺激，房價再往上衝機率不大，「新埔該6字頭成交單價，或許會處於區域高價」，一旦風險發生時，蛋白區總是較容易動盪，提醒購屋族盡量不要過分追高。