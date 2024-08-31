獨／京華城改建案還能繼續蓋？威京集團回應了　曝2關鍵影響進度

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▲威京集團主席沈慶京因京華城案遭收押，京華城改建的頂辦京華廣場，是其商辦代表作，有商辦版陶朱隱園之稱。（圖／記者葉政勳攝2024.08.28）

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲昨拒絕夜間偵訊，意圖離開而遭當庭逮捕而聲請提審，台北地方法院今開庭審理，各界關注柯文哲是否會被收押。而京華城改建、每坪開價250萬元的頂級辦公室「京華廣場」能否買容積續蓋，台北副市長李四川說被認定違法的階段會影響計算方式，事主威京集團8字回應。曾為全球最大球體建築「京華城購物中心」，2019年11月熄燈後，由威京集團旗下中石化子公司鼎越開發以372億餘元取得，改建為頂級辦公園區「京華廣場」，是威京總部集團首度轉戰頂級商辦的代表作，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，2023年5月公開，曾透露總銷千億元、單價上看200萬至250萬元，總銷1600億元。李四川受訪時表示，京華城案現在是搜索階段，是無罪推論，除非被起訴、判決，因為監察院也是說是都市計畫重大違失，而非違法，還是要嚴密追蹤後續。至於能否以容積代金方式繼續蓋？李四川則說，假設違法，法院判定違法的階段不同，計算方式也就不同，還是要看最後結果才能判斷。對此，威京集團發言人張文賓稍早8字回應《NOWnews今日新聞》，強調「做好工程、依法依規」。而總銷1600億元的京華廣場，原預計2026年興建完成，目前進度如何？張文賓表示，「目前工程進度預計2027年完工，和事件無關，主因施工難度高，加上預道大環境缺工影響」。