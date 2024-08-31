「現在還不到9月」！美媒見證大谷翔平創造歷史時刻　拜服：GOAT

大聯盟洛杉磯道奇隊今（31）日和亞利桑那響尾蛇進行交手，道奇日籍球星大谷翔平在這場比賽第8局敲出陽春砲，個人本季完成「43轟43盜」，也是MLB史上第一位達此成就的球員。在他擊出全壘打的瞬間，不少人感性地直呼「見證歷史」，有美國媒體評價大谷翔平就是「GOAT」，50轟50盜在他之前是難以達成的偉業，但如今還沒到9月，他就已經接近挑戰這項紀錄的範圍了。
大谷翔平開轟 43轟43盜壘完成
大谷翔平在這一場對上響尾蛇隊的比賽中，打第一棒、擔任指定打擊，首打席就敲出長打，第8局則擊出本賽季第43發本壘打，成為大聯盟歷史上第一位擊出43支本壘打和43個盜壘的球員。
8局上半，道奇隊領先4分，大谷翔平在壘上無人時，敲出擊球初速為99.0英里（約時速159.3公里），飛行距離為380英尺（約115公尺）的全壘打，這是大聯盟史上第一次有人能夠單季取得「43轟43盜」的成績。
大谷翔平創造歷史 球迷、媒體皆送上讚美
在大谷翔平繞壘時，球迷已經忍不住送上讚美，一些人在網路上稱：「他在同一天完成（43轟43盜），真是太棒了」、「這就是MVP！」、「我很高興能見證它」。MLB官方X（原推特）則寫道，「大谷翔平成為歷史上第一位在同一賽季打出43支全壘打，並盜壘43次的球員，史上只有這麼一人。」道奇隊官方X則稱讚他：「創造了歷史」。
賽後多家日本媒體使用「見證歷史瞬間」作為標題，並記錄人們的反應，《今日美國》記者Bob Nightengale說道：「這是一項了不起的成就。我們見證了歷史」，《新聞周刊》和其他出刊物的撰稿人諾Noah Camras表示：「他是有史以來最偉大的球員，現在都還沒有到9月份，他就已經在挑戰50-50的範圍內了」，MLB官網記者Sarah Langs則幾乎是用吼的方式寫下：「他有可能打出51轟51盜！」。
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大谷翔平在這一場對上響尾蛇隊的比賽中，打第一棒、擔任指定打擊，首打席就敲出長打，第8局則擊出本賽季第43發本壘打，成為大聯盟歷史上第一位擊出43支本壘打和43個盜壘的球員。
8局上半，道奇隊領先4分，大谷翔平在壘上無人時，敲出擊球初速為99.0英里（約時速159.3公里），飛行距離為380英尺（約115公尺）的全壘打，這是大聯盟史上第一次有人能夠單季取得「43轟43盜」的成績。
大谷翔平創造歷史 球迷、媒體皆送上讚美
在大谷翔平繞壘時，球迷已經忍不住送上讚美，一些人在網路上稱：「他在同一天完成（43轟43盜），真是太棒了」、「這就是MVP！」、「我很高興能見證它」。MLB官方X（原推特）則寫道，「大谷翔平成為歷史上第一位在同一賽季打出43支全壘打，並盜壘43次的球員，史上只有這麼一人。」道奇隊官方X則稱讚他：「創造了歷史」。
賽後多家日本媒體使用「見證歷史瞬間」作為標題，並記錄人們的反應，《今日美國》記者Bob Nightengale說道：「這是一項了不起的成就。我們見證了歷史」，《新聞周刊》和其他出刊物的撰稿人諾Noah Camras表示：「他是有史以來最偉大的球員，現在都還沒有到9月份，他就已經在挑戰50-50的範圍內了」，MLB官網記者Sarah Langs則幾乎是用吼的方式寫下：「他有可能打出51轟51盜！」。