《單身即地獄》尹廈情桃園開球！壓下巴合體籃籃琳妲「天呀好胖」

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▲尹廈情是《單身即地獄3》的人氣嘉賓，因為「調情壓下巴」爆紅。（圖／尹廈情IG、Netflix）

▲樂天女孩Mika（左起）Kaho、Dora、籃籃、雅涵、琳妲、卉妮、禹菡、穎樂、凱伊、岱縈、小紫等人跟尹廈情合照，尹廈情（中）卻自嘲好胖。（圖／樂天桃猿）

▲尹廈情以生日13當作背號。（圖／樂天桃猿）

▲尹廈情這次訪台，許願要吃到麵線、雞排。（圖／樂天桃猿）

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》的人氣女嘉賓尹廈情，受到樂天桃猿邀請來台開球，她今（31）日在開球活動前，於後台和樂天女孩（Rakuten Girls）的籃籃、雅涵、琳妲、卉妮等人開心合影，女孩都驚呼她本人好美，尹廈情則笑說：「樂天女孩們都好漂亮，站在她們旁邊顯得我有點胖！」尹廈情是一名模特兒，今年25歲，她是在2023年出演Netflix的戀愛實境秀《單身即地獄3》走紅，除了姣好外貌與玲瓏有致的體態，節目中「相當會調情」以及「壓低下巴」等撩男招式，都讓男嘉賓神魂顛倒，，成為當年粉絲津津樂道的話題。尹廈情一現身，就讓後台每個人目不轉睛，大讚她皮膚好人又很nice。對於擔任開球嘉賓，她透露曾在韓國當過，自認表現有點笨拙，所以這次用盡全力好好表現，「如果一直多加練習，頭腦和肢體可以連動的話，一定可以表現更好」。站在樂天桃猿的球場上，尹廈情穿上背號13的樂天球衣，內搭白色平口上衣，加上牛仔寬褲輕鬆上陣，她表示：「謝謝邀請我來，我會用全力開球，Fighting！」當聽到「廈情Are you ready？」她甜美笑說：「OK！」接著把球丟出去，開球成功。她之後也解釋背號13，日因為自己的生日是11月13日，所以選用13當作背號。尹廈情透露他的粉絲很多都是棒球迷，自己也因此喜歡棒球；問及有沒有喜歡的樂天球員？廈情在出發前有研究名單，「還滿喜歡林立的，以後會常常幫他應援，希望他可以加油！」至於理想型條件，尹廈情手比三說：「身高夠高，身材要好，要雙眼皮！」這是她第一次來台灣，尹廈情受訪表示平常看到好多影片介紹台灣美食，很想吃麵線跟雞排、路邊攤，「雖然韓國也有賣雞排，但味道應該不同，所以想吃看看台灣雞排」。