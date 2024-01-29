SJ圭賢送台版「廈情壓下巴」照！拒參加《單身即地獄》：我沒身材

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圭賢影歌視三棲，除了唱歌跳舞演戲，也是知名主持人，亦是熱門戀愛實境秀《單身即地獄》主持群之一。問及圭賢主持節目，怎樣的女生可以吸引到他？會想參加節目與異性配對嗎？他幽默表示：「因為我是主持人，很重要的部分是不能偏袒誰。我覺得體恤對方最重要，不管漂不漂亮、身材多好，一個人對待另一個人，基本的姿態、懂得尊重很重要，至於參不參與，我年紀太大了，我沒有信心在節目中脫衣服。」
圭賢對自己的身材沒信心，亦對自己的臉蛋不滿意，曾透露一天照鏡子超過20次，他笑說：「我看鏡子只是在想很可惜，『你怎麼長成這樣，可以再長好一點』，所以才照照鏡子，看可以修整哪裡。」
晚間將與台灣歌迷一對一進行簽名，問及哪種行徑可以吸引到他注意？圭賢希望粉絲舉止不要太誇張、不影響別人為優先考量，「我個人喜好綁頭髮的樣子，綁馬尾的話我會多看一點」，講完後他作勢苦惱表示：「啊！還有男生粉絲啦！」若男生自然的把瀏海往上撥，他也會多看幾眼。
記者會最後，圭賢再展幽默搞笑功力，答應媒體做出《單身即地獄》中，廈情的招牌壓下巴動作，雖然這不是他第一次表演，但要在媒體面前展示仍十分害羞，做完後他揮手羞喊：「不好意思！謝謝大家！」逗樂全場。
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