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SJ圭賢送台版「廈情壓下巴」照！拒參加《單身即地獄》：我沒身材

▲Super Junior圭賢（右）在台北舉辦EP《Restart》記者會，同時送上《單身即地獄》中，女嘉賓廈情的招牌壓下巴動作。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Super Junior圭賢（右）在台北舉辦EP《Restart》記者會，同時送上《單身即地獄》中，女嘉賓廈情的招牌壓下巴動作。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳雅蘭／台北報導

韓流帝王Super Junior（SJ）剛結束27日、28日在高雄的粉絲派對，成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭今（29）日一一返韓，圭賢隻身北上準備簽名會，特別抽空接受媒體訪問，身為Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》主持人的他，大方送上台版「廈情壓下巴」姿勢給記者擺拍，還笑說自己年紀大了，給他機會也不要參加配對，「我沒有信心在節目中脫衣服」，相當幽默。

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▲Super Junior圭賢台北記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲圭賢隻身北上會粉絲、舉辦記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
圭賢去年離開老東家「SM娛樂」，簽給資深歌手柳喜烈創辦的公司「Antenna」，並於1月9日發行新EP《Restart》，同時以此名義展開亞洲巡迴，確定5月4日來台開唱；在這之前圭賢先舉辦專輯簽售會，今晚間7點在台北與粉絲同歡。

圭賢影歌視三棲，除了唱歌跳舞演戲，也是知名主持人，亦是熱門戀愛實境秀《單身即地獄》主持群之一。問及圭賢主持節目，怎樣的女生可以吸引到他？會想參加節目與異性配對嗎？他幽默表示：「因為我是主持人，很重要的部分是不能偏袒誰。我覺得體恤對方最重要，不管漂不漂亮、身材多好，一個人對待另一個人，基本的姿態、懂得尊重很重要，至於參不參與，我年紀太大了，我沒有信心在節目中脫衣服。」

圭賢對自己的身材沒信心，亦對自己的臉蛋不滿意，曾透露一天照鏡子超過20次，他笑說：「我看鏡子只是在想很可惜，『你怎麼長成這樣，可以再長好一點』，所以才照照鏡子，看可以修整哪裡。」

晚間將與台灣歌迷一對一進行簽名，問及哪種行徑可以吸引到他注意？圭賢希望粉絲舉止不要太誇張、不影響別人為優先考量，「我個人喜好綁頭髮的樣子，綁馬尾的話我會多看一點」，講完後他作勢苦惱表示：「啊！還有男生粉絲啦！」若男生自然的把瀏海往上撥，他也會多看幾眼。

記者會最後，圭賢再展幽默搞笑功力，答應媒體做出《單身即地獄》中，廈情的招牌壓下巴動作，雖然這不是他第一次表演，但要在媒體面前展示仍十分害羞，做完後他揮手羞喊：「不好意思！謝謝大家！」逗樂全場。

▲Super Junior圭賢台北記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲圭賢比完「壓下巴」動作後，十分害羞。（圖／記者吳翊緁攝）
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