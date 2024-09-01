蛋撻27元！肯德基「買6送2」216元隱藏代碼　開學優惠買一送一

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▲肯德基優惠代碼「14234」！爽吃「蛋撻買6送2」216元。 （圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基開學優惠「買一送一」！蛋撻下午茶77元、個人餐112元起，27種好康組合，最高限省3060元。（圖／肯德基提供）

▲麥當勞最新2024夏季優惠券「買一送一」！大薯、6塊雞塊「加1元多一件」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

開學速食優惠要把握！肯德基蛋撻「買6送2」只要216元隱藏優惠代碼被挖出，相當於一顆蛋撻才27元就開吃；還有開學季優惠4大「買一送一」、蛋撻下午茶77元、個人餐112元起划算吃一波。麥當勞則有最新2024夏季優惠券「買一送一」，經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心，全都「加1元多一件」，歡樂送優惠也有10塊麥克雞塊、OREO冰炫風「加1元多一件」。肯德基開學「蛋撻27元」隱藏優惠代碼被挖出，超划算「蛋撻買6送2」特價216元（原價282元），輸入優惠代碼「14234」，開吃「1盒原味蛋撻禮盒(6入)加送點心盒E：2顆原味蛋撻」，現省66元，幫大家試算一顆蛋撻27元吃爽爽，還可以吃到明年3月，超長青優惠券一定要收藏。肯德基「買一送一」開學優惠大補帖，5款點心包括脆薯、玉米濃湯都半價，雞塊更是「買4送4」；5款超值蛋撻下午茶77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都只要77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。麥當勞即日起至9月17日連續28天推出最新2024夏季優惠券！包括中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)等清涼消暑飲品外，還有McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共有7款人氣飲料通通「買一送一」，最便宜38元起爽喝兩杯快樂水。而大家最愛的經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心，全都「加1元多一件」；歡樂送優惠消費滿38元起，輸入優惠代碼「1FOR1」，爽吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風、勁辣香雞翅、蜂蜜紅茶(冰)也有「加1元多一件」優惠（4擇1）。