肯德基買一送一開學優惠22天！蛋撻下午茶77元、5塊炸雞桶餐269元

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▲肯德基「開學優惠大補帖」精選點心買一送一、人氣下午茶組。（圖／肯德基提供）

▲肯德基「開學優惠大補帖」APP限定組合餐、個人獨享餐。（圖／肯德基提供）

▲肯德基「開學優惠大補帖」雙人共享餐、多人分享餐。（圖／肯德基提供）

▲麥當勞最新2024夏季優惠券「買一送一」！大薯、6塊雞塊「加1元多一件」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

暑假倒數迎接開學！肯德基搶先宣布明（27）日，連續22天開吃「買一送一」開學優惠大補帖，5款點心包括脆薯、玉米濃湯都半價，雞塊更是「買4送4」；蛋撻下午茶「4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖綠茶(小)」只要77元，「5塊咔啦脆雞＋無糖綠茶(小)」才269元，27種好康組合，最高限省3060元一次整理。肯德基開學優惠大補帖8月27日至9月17日連續22天大放送，5款精選點心買一送一，包括香酥脆薯(小)、鱈魚圈圈、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯都買一送一，其中上校雞塊更是「買4送4」。5款超值蛋撻下午茶77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都只要77元。個人獨享餐8組下殺63折起只要112元吃好飽，優惠代碼「美式煙燻咔脆雞堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」特價112元，推薦優惠代碼「2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋無糖綠茶(小)」經典組合才135元必吃。炸雞控不可錯過「5塊咔啦脆雞＋無糖綠茶(小)」才269元；明星雙人餐優惠代碼「4塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋4顆原味蛋撻＋2杯百事可樂(中)」只要399元，竟然一餐現省251元！麥當勞即日起至9月17日連續28天推出最新2024夏季優惠券！包括中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)等清涼消暑飲品外，還有McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共有7款人氣飲料通通「買一送一」，最便宜38元起爽喝兩杯快樂水。而大家最愛的經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心，全都「加1元多一件」，花38元就能吃薯餅2塊、67元爽吃2份大薯，67元超狂開吃12塊麥克雞塊。