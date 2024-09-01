大谷翔平超車好機會？洋基「法官」連5場未開轟　挑戰62轟有危機

大谷翔平超車好機會？洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（1）日延續8月後期的火燙手感，敲出近4場比賽的第3支全壘打，同時也是個人本季第44轟。另一方面，紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，目前累積單季51轟，依然穩坐大聯盟的全壘打王寶座，但近期已連續5場都沒有開轟，陷入了短暫的全壘打荒。若要挑戰個人最多的單季62轟紀錄，Aaron Judge勢必需要在後續的比賽中，找回先前的火燙手感。
大谷神勇搶目光 洋基陷入小低潮
大谷翔平在昨（31）日出戰亞利桑那響尾蛇的比賽，敲出1發陽春砲，個人本季達成「43轟、43盜」里程碑，也是MLB史上第一位達此成就的球員。今（1）日首局再度轟出陽春砲，本季第44號全壘打出爐，同時距離「50轟50盜」又更近了一步，可以說是搶走了所有媒體的目光。
而Aaron Judge則是在個人數據及球隊戰績都陷入小低潮，洋基今（1）日出戰聖路易紅雀，打線整場遭到紅雀先發Kyle Gibson壓制，直到8局下才展開反攻，可惜為時已晚，最終以5：6遺憾輸球，是近4場比賽的第3敗。
法官連5場卡彈 挑戰紀錄現警訊
Aaron Judge本場比賽共4打數1安打，吞下各1次保送、三振，並且是自25日繳出單場雙響炮後，連續第5場沒有敲出全壘打，目前數據停留在單季51轟。
洋基本季還剩下26場例行賽，以開轟速度推算，Aaron Judge應能達到單季60轟，不過要挑戰超越自己創下的62轟紀錄，可能就相對有難度。雖說如此，他曾在8月中的6場比賽內，狂敲出7支全壘打，並有2場比賽繳出單場雙響炮表現，若找回打擊手感，並非沒有達成的可能。
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大谷翔平在昨（31）日出戰亞利桑那響尾蛇的比賽，敲出1發陽春砲，個人本季達成「43轟、43盜」里程碑，也是MLB史上第一位達此成就的球員。今（1）日首局再度轟出陽春砲，本季第44號全壘打出爐，同時距離「50轟50盜」又更近了一步，可以說是搶走了所有媒體的目光。
而Aaron Judge則是在個人數據及球隊戰績都陷入小低潮，洋基今（1）日出戰聖路易紅雀，打線整場遭到紅雀先發Kyle Gibson壓制，直到8局下才展開反攻，可惜為時已晚，最終以5：6遺憾輸球，是近4場比賽的第3敗。
法官連5場卡彈 挑戰紀錄現警訊
Aaron Judge本場比賽共4打數1安打，吞下各1次保送、三振，並且是自25日繳出單場雙響炮後，連續第5場沒有敲出全壘打，目前數據停留在單季51轟。
洋基本季還剩下26場例行賽，以開轟速度推算，Aaron Judge應能達到單季60轟，不過要挑戰超越自己創下的62轟紀錄，可能就相對有難度。雖說如此，他曾在8月中的6場比賽內，狂敲出7支全壘打，並有2場比賽繳出單場雙響炮表現，若找回打擊手感，並非沒有達成的可能。