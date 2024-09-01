柯文哲4300萬商辦是沈慶京「後謝」？民眾黨痛斥抹黑

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民眾黨主席柯文哲多案齊發，遭北檢聲請羈押，預計今（1）晚開庭裁定。不過，媒體披露，檢方秘密指揮廉政署搜索約談被視為中間人之一的前北市兵役局長朱亞虎，釐清柯文哲以個人名義購買4300萬元商辦大樓經過，清查商辦是否跟威京集團沈慶京有關。對此，民眾黨再轟媒體惡意抹黑，並提出「最強烈之抗議」。針對Ettoday新聞雲今天獨家報導，檢廉約談朱亞虎清查柯文哲購置的4300萬元商辦，與威京集團的關係。民眾黨重申，柯文哲是依照民眾黨內規，將總統大選2/3部分選舉補助款，用來購置商辦供民眾黨使用，「一切合法合規」。4300萬購置商辦一事跟京華城案根本風馬牛不相及，報導惡意將其連結為京華城的「後謝」，在羈押庭召開前夕放出這種惡意栽贓抹黑，其意圖昭然若揭。民眾黨強調，期許多報導配合檢廉洩漏偵查秘密，再以所謂「獨家新聞」方式惡意進行各式不實連結帶風向，手法如出一徹，不僅已使媒體淪為檢方洩密工具，更嚴重破壞司法程序之公正性，法務部及檢廉應出面說清楚講明白。