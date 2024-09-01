李珠珢9月班表曝光！才被吉祥物壓頭　粉絲心碎：不能對她好點嗎

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▲李珠珢是韓職起亞虎陣中人氣最高的王牌啦啦隊員。（圖／IG@my._.chuuu）

南韓啦啦隊女神李珠珢因一首「三振舞」爆紅，7月底和起亞虎啦啦隊來台參加活動，讓粉絲一睹女神風采，只是她似乎因為太出名，回韓國後應援場次瞬間變少，8月的場次只有3場，就連9月也維持3場，讓許多粉絲哀嚎，希望她在韓國也能同樣受到重視。李珠珢似乎因為人氣超越球員，在韓國的應援場次明顯變少，9月班表出爐也只有16日、21日和23日有場次，讓許多粉絲哀嚎，而李珠珢上個月才在IG吐露心事，有朋友安慰她，希望她有事都能傾吐，她也感動回對方「愛你」。事實上，在韓國啦啦隊生態和台灣差異很大，在台灣的啦啦隊女孩已經明星化，籃籃、李多慧、林襄甚至還有主持綜藝節目，壯壯也出單曲，但在韓國啦啦隊的光芒不能蓋過球員，也因此在應援跳舞時，也會讓人有「軍隊感」，不僅表情動作都相當整齊。李珠珢爆紅後一舉一動都受到關注，近來有人PO出她在球賽結束後，背著小後背包，手上卻拿著大大的垃圾桶，走到垃圾集中場將垃圾丟掉，倒完之後似乎是手沾到髒東西，她小跑步離開現場，包包還差點掉下來，背影相當可愛，還有她替學姐拿包包，走在球場上也讓前輩先過的畫面，許多粉絲都希望她來台發展。日前一段她被，台灣粉絲看了非常生氣，怒批「根本是霸凌！」對此，南韓YouTube頻道「挖系桑米西」解釋，這是韓國球隊長期以來的應援文化，是台灣人的反應太誇張了。