全家古娃娃「日式煎茶＋醇厚焙茶」霜淇淋9/4開賣！一招免費兌換

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▲全家便利商店X古娃娃「WA!COOKIES」全新「日式煎茶＋醇厚焙茶」霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全家古娃娃「日式煎茶＋醇厚焙茶」霜淇淋9月4日至9月6日首三日，會員於APP隨買跨店取，可享「5支優惠188元」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲義美草莓泡芙霜淇淋聖代「買一送一」！兩杯65元超划算。（圖／翻攝自義美食品FB）

全家便利商店再度聯名古娃娃「WA!COOKIES」，9月4日將開賣全新「日式煎茶＋醇厚焙茶」霜淇淋濃郁茶香口味！APP隨買跨店取可享「5支優惠188元」；minimore也有WA!COOKIES紫薯蒙布朗泡芙、伯爵可可舒芙蕾布丁等新品還有「任選第二件6折」；幫大家再挖出「免費吃霜淇淋」隱藏優惠。今（2）日也有義美食品「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」最後一天。喜歡茶口味的粉絲們注意了，全家便利商店X古娃娃「WA!COOKIES」開吃濃郁茶香霜淇淋！繼去年叫好又叫座的「荔枝烏龍霜淇淋」，同樣在9月又將迎接古娃娃好吃保證的全新霜淇淋，今年迎接「日式煎茶＋醇厚焙茶」，一次給大家兩款茶風味，選用日本飲用好感度最高的「煎茶」來研發，採傳統日式茶道「蒸製」方式製作，經過揉捻、焙乾等工藝淬鍊出茶香濃郁的「日式煎茶」風味；外表深褐色的「醇厚焙茶」則是將煎茶高溫焙煎出渾厚茶韻。全家古娃娃聯名霜淇淋將於9月4日開賣，首三日9月4日至9月6日會員於APP隨買跨店取，可享「5支優惠188元」；而且9月30日前於店舖購買或隨買跨店取兌換，還能參與集章趣加碼再兌換「Fami!ce霜淇淋造型購物袋」。而且現在還有WA!COOKIES全新冰品「蜜柚烏龍」和「太妃糖起司蛋糕」兩款夾心雪酥，全家搶先開賣；以及minimore也有WA!COOKIES「紫薯蒙布朗泡芙」、「伯爵可可舒芙蕾布丁」、「海鹽焦糖泡芙蛋糕」等新品，9月4日至9月17日WA!COOKIES聯名商品「任選第二件6折」。想嚐鮮全家霜淇淋新口味？全家於9月9日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格 ，活動將取前1萬名符合資格者發送「全家霜淇淋（不限口味）」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年10月1日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年10月7日止。義美食品今9月2日最後一天，門市限定「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」！再度端出招牌濃郁牛奶霜淇淋搭配酸甜的草莓凍乾、撒上滿滿草莓粉，還放上圈粉無數韓星的人氣草莓泡芙，香甜爽脆、兩杯只要65元，有夠划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。