義美草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一！全家雪糕20元、7-11「買2送2」

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▲義美：草莓泡芙霜淇淋聖代「買一送一」！兩杯65元超划算。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全家便利商店「牧場直送4.0牛奶雪糕買一送一」。（圖／翻攝自全家FB）

▲7-11統一超商「Niseko紅茶奶蓋雪糕買2送2」，划算冰品優惠倒數。（圖／翻攝自7-11 FB）

9月天氣還是好熱，假日快吃冰品優惠消暑抗高溫，義美食品草莓泡芙霜淇淋聖代「買一送一」！全家便利商店週末康康5牧場直送4.0牛奶雪糕「買1送1」、7-11統一超商Niseko紅茶奶蓋雪糕「買2送2」，每支雪糕都20元就開吃，划算冰品優惠一次整理。義美食品即日起至9月3日，門市限定「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」！義美再度端出招牌濃郁牛奶霜淇淋搭配酸甜的草莓凍乾、撒上滿滿草莓粉，還放上近期連韓星都超愛的人氣草莓泡芙，香甜爽脆、兩杯只要65元，划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，除了雪碧Zero、FamiCollection不知春茶、FamiCollection檸檬氣泡水「同品項買一送一」，牧場直送4.0牛奶雪糕也「買一送一」，相當於每支只要20元就入手。7-11統一超商今最後一天開吃Niseko紅茶奶蓋雪糕「買2送2」，幫大家試算，相當於一支雪糕也只要20元就爽吃，另外還有頌丹樂四季泰好西米雪糕「3支100元」，消暑好划算。