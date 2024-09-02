租金補貼擴增至350億！李同榮一圖「惡的循環」批內政部荼害人民

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李同榮認為，政府解決租金攀漲問題的方式已造成惡性循環，花了大錢，卻又回到原點，民怨持續沸騰。（圖／吉家網提供）

台灣房租幾乎只漲不跌，內政部近年不斷加碼租金補貼政策應對，近日內政部再次宣布，明年從原本1年300億補貼，擴增至350億，並強調租金補貼政策不會造成租金普遍上漲，房仲全聯會榮譽理事長李同榮則認為，「租金補貼就是個錯誤政策，荼害人民，不僅加速租金上漲，補貼也只會通通進入房東口袋！」根據主計總處租金指數資料，70年1月56.1、113年7月106.5，43年又7個月期間，少有下跌，幾乎都是月月攀漲，故近年內政部將原本針對弱勢戶的「租金補貼」政策不斷擴大，在此次總統大選前2年開始擴增至300億預算，明年更是拉升至350億。內政部次長董建宏29日宣布，租金補貼明年提升至75萬戶、預估經費增至350億，並針對外界批判租金補貼政策造成租金上漲一事強調，「租金補貼未造成租金普遍上漲現象，據統計已有效減輕申領者居住負擔4至5成。」李同榮則認為，台灣多年來無論房價漲跌，租金永遠持續上漲，根本問題是供需及租賃政策，政府一開始的300億租金補貼政策，背後目的還想釣出50萬戶的房東資料庫，但結果只是造成房租上漲、囤房狀況更加嚴重，補貼最終通通進入房東口袋，最終房價、租金持續攀漲，民怨持續沸騰。他認為租金補貼導致的八大惡性循環如下：政府對於租金攀漲無解，只能利用補貼政策應對。租金補貼的前提，是房東必須有報稅，但報稅後，實際收益降低，即使政府不負責任的規定「不得以租金補貼為由漲租」。事實上，原租屋黑市(未報稅)的房東，一旦讓租客申請租金補貼後，就必須開始繳交「所得稅」，未來轉售，還無法享有自有住宅之優惠，潛在性的持有成本攀升，租約到期後，房東可以有各種合法原因拒租、漲租。承第二項，部分房東在持有成本(所得稅)攀升下漲租，但政府又同步祭出綜所稅減免、免課囤房稅，對於打算長期當房東的人而言，反而變成一大福音，加速囤房進行。房東只要避開所得稅上限，月租金不要超過2萬，幾乎都課不到稅金，且掛上公益房東之名就可以免囤房稅，變相鼓勵投資客便鎖定「低總小宅」購入囤房，與年輕首購搶宅。投資客手頭銀彈、人脈遠高於年輕首購，且在房地合一稅制下，五年高稅負的閉鎖期，讓投資客買房子短期內「只買不賣」，首購低總小宅嚴重供需失衡。投資客手握大量低總小宅，市場供需失衡下，房價不斷攀漲。房價上漲，持有成本攀升，房租自然也再次攀漲。在房價、租金再次攀漲下，繞了一圈，又回到原點，民怨再次沸騰，政府每年花300多億，對房市健全毫無幫助。李同榮表示，錯誤政策只會荼害人民，用補貼方式激化租客與房東對立，誘捕租屋黑市的做法顯然已經失敗，應回歸社宅數量過少的問題核心，如政府提供土地、委由民間機構加速興建、包租代管等經營，才能加速政策目標達成最後，他感嘆，蔡政府已經執政半年，社宅政策整體仍停留在盤點土地階段，效率牛步、龜速，令人嘆為觀止，期待新政府，甩開前朝惡習，讓社宅政策盡速回歸正軌。