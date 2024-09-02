「麗琵」颱風恐生成！天空瀰漫「6大殺機」　台灣行人地獄又升級

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▲戴雲發指出，頂加、外牆磁磚、水泥、冷氣架、招牌、路樹，以及最新的太陽能板，都可能變成空中殺機。（圖／記者陳韋帆攝）

摩羯颱風90度轉彎，估將閃過台灣，直撲香港，但目前日本南方海面又有一颱風可能成形，現處颱風季節，我們又該注意什麼？知名結構技師戴雲發接受《NOWnews》訪問表示，「台灣老屋多，現在又有新增的太陽能板危機，還有路樹倒塌等問題，颱風季節台灣行人地獄就會再度升級，不可不慎。」根據氣象署資料，摩羯颱風1日生成後，2日凌晨出現90度大轉彎，估將穿越巴士海峽，直撲香港，侵台機率降低，但目前日本南方海面又有一熱帶性低氣壓恐成型，不排除將成為今年12號颱風「麗琵」。戴雲發表示，台灣老屋多，建物外掛物也多，在颱風季節的現在，高溫曝曬、對流雨旺盛，加上颱風侵擾，街頭明顯藏有八顆「不定時炸彈」，包括「招牌、電線桿、紅綠燈、路樹，以及最新的太陽能板等」，颱風期間以及颱風後，都要特別留意掉落問題。台灣不少老公寓、透天都有頂樓加蓋，加上近年合法防漏屋頂，通通都是鐵皮製，師傅施工通常不會考量結構設計，颱風天季節到，就會經常屋頂被掀飛。台灣30年以上老屋超過400萬戶，不少外牆已有磁磚剝落、水泥剝落等跡象，強風暴雨加上高溫曝曬下，損壞勢必加劇，大家應特別當心。政府近年極力推動的太陽能板，目前耐受力測試才開始，用路人要特別當心，管理人在颱風季節期間，也應加強管理檢視接榫點頻率。窗戶通常是建物中最脆弱的地方，平日就應檢視窗框是否老化、玻璃面是否受損等問題。平日就要留意「接榫點」老化問題，颱風後更要檢視是否鬆脫、受損。台灣早期許多行道樹規劃不完善，易生長蟲害、易有樹葉、大型種子掉落的樹種等，遺毒影響至今，偶而還會傳出用路人被砸情事，管理單位就是政府，所以只能仰賴政府維護。最後，戴雲發說，行人地獄不單單是交通問題，還有不時有砸落物的空中殺機，台灣處於地震帶，又有颱風侵擾，而違建問題又嚴重，除了仰賴政府監督，民眾也應積極自主管理，才能真正讓台灣更加美好。