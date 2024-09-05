U18亞青／日本64轟高中巨砲2度來台！交手中華隊最擔心「這件事」

U18亞洲青棒錦標賽，強權日本陣中包含眾多甲子園球星，在預賽如外界預期拿下3戰全勝成績，將在超級循環賽首戰交手中華隊。高校通算敲出64轟的早稻田實業砲手宇野真仁朗，日前接受媒體訪問，透露自己在國小六年級時，就曾來台參加亞青賽事，並直言台灣的應援方式很獨特，擔心自己可能會在球場上無法適應。
出國參賽很興奮 最擔心「台式應援」
宇野真仁朗來自早稻田實業，也是甲子園的傳統強權，但在今年夏季甲子園，不敵來自島根縣的黑馬大社高等學校，最終止步16強。日職的強打清宮幸太郎，高中也畢業自早稻田實業，身為他的學弟，宇野真仁朗高校3年通算轟出64支全壘打，同樣是十足的重砲打者。
在本次U18亞青賽的預賽中，宇野真仁朗3場都有出賽，主要鎮守一壘，且都有敲出安打，總共7打數敲出5支安打，貢獻7分打點，選到2次保送。接受媒體訪問時，宇野真仁朗表示，自己其實在6年前，就曾來到台灣參加U12亞青賽，當時以外野手身份入選，但日本分別在預賽、複賽敗給中華隊及韓國，最終只拿下季軍。
被問到那時候對台灣留下什麼印象，宇野真仁朗靦腆笑說：「來台灣都只想著棒球的事情而以，那時候很興奮，也很期待。」而對於中華隊的印象，他則說：「知道台灣的應援方式很獨特，跟日本很不一樣，之前沒有體驗過，比較擔心這個部分。」
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宇野真仁朗來自早稻田實業，也是甲子園的傳統強權，但在今年夏季甲子園，不敵來自島根縣的黑馬大社高等學校，最終止步16強。日職的強打清宮幸太郎，高中也畢業自早稻田實業，身為他的學弟，宇野真仁朗高校3年通算轟出64支全壘打，同樣是十足的重砲打者。
在本次U18亞青賽的預賽中，宇野真仁朗3場都有出賽，主要鎮守一壘，且都有敲出安打，總共7打數敲出5支安打，貢獻7分打點，選到2次保送。接受媒體訪問時，宇野真仁朗表示，自己其實在6年前，就曾來到台灣參加U12亞青賽，當時以外野手身份入選，但日本分別在預賽、複賽敗給中華隊及韓國，最終只拿下季軍。
被問到那時候對台灣留下什麼印象，宇野真仁朗靦腆笑說：「來台灣都只想著棒球的事情而以，那時候很興奮，也很期待。」而對於中華隊的印象，他則說：「知道台灣的應援方式很獨特，跟日本很不一樣，之前沒有體驗過，比較擔心這個部分。」