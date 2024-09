U18亞青／「台日大戰」大熱銷！中華隊複賽賽程、轉播資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲U18亞青賽中華隊首戰,交手韓國上演「台韓大戰」,先發陳睦衡主投主投5.1局,被敲2支安打沒有失分,送出7次三振,也是台日大戰的可能先發人選。(圖/記者林柏年攝)

▲U18中華隊在預賽3戰全勝,以A組龍頭身份晉級,超級循環賽首戰交手日本甲子園全明星,將影響最終能否爭冠。(圖/特約攝影林柏年 攝)

▲U18中華隊先發捕手江庭毅,化身「抗韓奇俠」,單場3打數都敲出安打,3局上的二壘安打尤為關鍵,讓中華隊最終靠著保送擠回重要1分。(圖/記者林柏年攝)

「台日大戰」大熱銷!U18亞洲青棒錦標賽的預賽在昨(4)日落幕,中華隊取得3勝0敗,以A組第一之姿晉級下一輪賽事,在超級循環賽首戰將交手B組第一的強敵日本,日本同樣在預賽取得3勝0敗成績。斯里蘭卡 VS 巴基斯坦 7:0 (沒收比賽)13:30 韓國 VS 菲律賓 (天母)13:30 泰國 VS 香港 (新莊)18:30 日本 VS 中華台北 (天母)香港 VS 巴基斯坦 7:0 (沒收比賽)13:30 泰國 VS 斯里蘭卡 (新莊)13:30 日本 VS 韓國 (新莊)18:30 中華台北 VS 菲律賓 (天母)13:30 超級循環賽第3名 VS 超級循環賽第4名 (天母)18:30 超級循環賽第1名 VS 超級循環賽第2名 (天母)A組:韓國、巴基斯坦、中華台北、泰國B組:日本、香港、菲律賓、斯里蘭卡預賽賽制為A、B兩組進行小組賽,各小組的前兩名進入超級循環賽,其餘的進入排名賽,預賽對戰過的隊伍不會再對戰,預賽取得的分數會帶入超級循環賽及排名戰。超級循環賽的第1名與第2名進行冠軍戰,第3名與第4名為季軍戰。電視直播:緯來體育台( 轉播表 MOD直播:愛爾達體育4台(MOD 203頻道)( 轉播表 網路直播: LINE TODAY 、Hami多平台開售時間:9月5日 中午12點票價:內野票500元,身心障礙者250元售票連結: U18亞洲青棒錦標賽 總教練:#30 吳柏宏 | 教練:#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘投手:#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙捕手:#73 江庭毅、#85 張育豪內野手:#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑外野手:#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安