台中「煙燻」6折法拍屋！才4年新房子慘淪凶宅　一拍底價461萬

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▲法院資料指出，警方回覆該案曾發生輕生事件，第一輪法拍4拍全部流標，第二輪1拍則以6折價起標。（圖／翻攝Google Maps）

▲徐華辰表示，凶宅法拍屋標脫一般約市價5~6折，但該案第一輪6折依舊流標，估計第二輪第2拍再降價後，才有機會標脫。（圖／記者陳韋帆攝）

凶宅法拍屋6折你敢買？台中大甲義和二街某2樓戶即將法拍，1拍底價461萬，相當於市價6折，據法院及地方仲介資訊，該案為「煙燻屋」（燒炭輕生），2023年曾舉行第一輪法拍、4拍全部流標，此次已是第二輪法拍，底價461萬、約市價6折，預計9月27日進行1拍。該法拍屋位於台中市大甲區義和二街120巷79號2樓之1，建案名「彩富」，目前為5年新成屋，據法院筆錄，警方稱債務人於屋內輕生，拍後不點交，據在地仲介了解，該案為仲介所稱的「煙燻屋」。根據法拍資料，該案總坪數33.62坪(含車位)，2023年10月27日曾舉行第一輪法拍，1拍底價900萬，但乏人問津，直至4拍底價461萬、約市價6折，仍然流標，故今年進行第二輪法拍，1拍底價與第一輪4拍相同，預計9/27日投標。對照實價登錄，「彩富」基地面積541坪，6、7樓RC住宅大樓，規劃1~3房、20~33.28坪房型、共72戶，近一年成交均價為24.61萬/坪，而此次標的物拍單價約15.56萬/坪，等於市價6折左右。寬頻房訊發言人徐華辰表示，一般來說，法拍屋凶宅約市價5~6折可拍出，而這一案上一次到4拍6折仍未拍出，顯示尚未達到投資人理想價位，估計此輪1拍流標機率仍大，第2拍後，價格持續下修才有機會標脫。不過，他也提醒，法拍屋交屋時，必須現金交付，交付後如果想要轉貸，也必須銀行同意，由於該案法院筆錄已明文註記「輕生」相關字樣，取得房屋後，要向銀行進行貸款恐有一定難度，或成數較低，投資人應做好功課，再行決定是否購買。