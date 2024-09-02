U18亞青／台韓大戰就在今晚！中華隊打線出爐　旅美柯敬賢扛三棒

U18亞洲青棒錦標賽睽違6年在台灣開打，中華隊的預賽首戰，將在今（2）日晚上6點30分，迎戰勁敵韓國隊，上演萬眾矚目的「台韓大戰」，棒協理事長辜仲諒也下達必勝令。此役確定將由豐富經驗的「二刀流」好手陳睦衡先發，在比賽開始前，中華隊也透露了今晚的9人打序，和洛杉磯道奇隊簽約的旅外大物柯敬賢，將扛下第三棒任務。
關鍵台韓一戰 中華隊菁英盡出
賽前中華隊總教練吳柏宏接受訪問，表示預賽首戰交手韓國，是最重要的一戰，除了由陳睦衡擔任先發外，陣中最穩定的投手哀宥宇、林鉑濬和曾偉喆都是可能的牛棚人選。
在打序安排部分，「二刀流」投手曾偉喆兼任第四棒，而已經和道奇簽下合約的柯敬賢，則是扛下第三棒。吳柏宏解釋道，把他排在靠前的打序，希望盡量取得多一點的打擊機會。
「台韓大戰」中華隊完整先發打序：
第一棒：劉承佑，左外野手
第二棒：全紹凱，二壘手
第三棒：柯敬賢，中外野手
第四棒：曾偉喆，指定打擊
第五棒：曾冠傑，三壘手
第六棒：張趙紘，一壘手
第七棒：江庭毅，捕手
第八棒：黃天賜，游擊手
第九棒：張宥謙，右外野手
先發投手：陳睦衡
韓國隊完整先發打序：
第一棒：朴在賢，右外野手
第二棒：吳在原，中外野手
第三棒：廉承沅，一壘手
第四棒：朴俊淳，二壘手
第五棒：沈在訓，三壘手
第六棒：李原峻，左外野手
第七棒：咸首好，指定打擊
第八棒：李律睿，捕手
第九棒：裴陞秀，游擊手
先發投手：丁炫瑀
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賽前中華隊總教練吳柏宏接受訪問，表示預賽首戰交手韓國，是最重要的一戰，除了由陳睦衡擔任先發外，陣中最穩定的投手哀宥宇、林鉑濬和曾偉喆都是可能的牛棚人選。
在打序安排部分，「二刀流」投手曾偉喆兼任第四棒，而已經和道奇簽下合約的柯敬賢，則是扛下第三棒。吳柏宏解釋道，把他排在靠前的打序，希望盡量取得多一點的打擊機會。
「台韓大戰」中華隊完整先發打序：
第一棒：劉承佑，左外野手
第二棒：全紹凱，二壘手
第三棒：柯敬賢，中外野手
第四棒：曾偉喆，指定打擊
第五棒：曾冠傑，三壘手
第六棒：張趙紘，一壘手
第七棒：江庭毅，捕手
第八棒：黃天賜，游擊手
第九棒：張宥謙，右外野手
先發投手：陳睦衡
韓國隊完整先發打序：
第一棒：朴在賢，右外野手
第二棒：吳在原，中外野手
第三棒：廉承沅，一壘手
第四棒：朴俊淳，二壘手
第五棒：沈在訓，三壘手
第六棒：李原峻，左外野手
第七棒：咸首好，指定打擊
第八棒：李律睿，捕手
第九棒：裴陞秀，游擊手
先發投手：丁炫瑀