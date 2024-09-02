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U18亞青／台韓大戰今晚6點半開打！中華隊陳睦衡先發　資訊一次看

記者路皓惟/綜合報導

▲U18亞洲青棒錦標賽中華隊今晚6點30分在天母棒球場迎戰勁敵韓國，總教練吳柏宏派出「二刀流」好手陳睦衡先發，誓言奪下首勝。（圖／棒協提供）
▲U18亞洲青棒錦標賽中華隊今晚6點30分在天母棒球場迎戰勁敵韓國，總教練吳柏宏派出「二刀流」好手陳睦衡先發，誓言奪下首勝。（圖／棒協提供）
U18亞洲青棒錦標賽睽違6年在台灣開打，地主中華隊於今（2）日晚上6點30分在天母棒球場迎戰勁敵韓國隊，這場眾所矚目的「台韓大戰」，棒協理事長辜仲諒已經下達必勝令，中華隊確定推派具備豐富經驗的「二刀流」好手陳睦衡先發，目標在主場拿下首場關鍵勝利。

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中華隊集結最強高中生　陳睦衡擔綱台韓戰先發

本屆中華隊由平鎮高中總教練吳柏宏領軍，陣容包括旅美小將柯敬賢、穀保家商「二刀流」好手陳睦衡、鶯歌工商的林鉑濬、曾偉喆等人，集結全台最強的高中生，誓言將冠軍留在台灣。棒協理事長辜仲諒日前特地前往球場關心國手們的備戰狀況，再三強調一定不能輸給韓國。

本屆U18亞青賽中華隊首戰對上實力強勁的韓國隊，根據情蒐資料顯示，韓國球員身材高大、擊球爆發力強，總教練吳柏宏推派陳睦衡先發，主因是他具備豐富經驗，去年也曾穿上國家隊戰袍參戰U18世界盃，且狀況調整到位，能夠迅速融入比賽狀態，有利爭取勝利。

打線方面，中華隊中心棒次以柯敬賢、曾偉喆以及曾冠傑為主，面對韓國可能推派左投丁炫瑀先發，打線很可能稍作微調。至於強打張趙紘先前練習賽被觸身球擊中肋骨部位，據吳柏宏透露，目前並無大礙，練習狀況一切正常，對中華隊是一大利多。

吳柏宏表示：「今年韓國左投實力與去年我們面對的黃晙舒相差不遠，都相當具有水準，但這次中華隊打線比去年更穩定，相信可以突破韓國隊。」

U18亞青賽預賽首日賽程（9月2日）

臺北市天母棒球場：
13:30 香港 vs 日本（緯來電視網轉播）
18:30 韓國 vs 中華（緯來電視網轉播）

樂天桃園棒球場：
10:30 巴基斯坦 vs 泰國
13:00 斯里蘭卡 vs 菲律賓

U18亞青賽直播資訊：

電視直播：緯來體育台
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台

U18亞青賽正選18人、教練團名單：

總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘

投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙

捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪

內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑

外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安

▲本屆中華隊由平鎮高中總教練吳柏宏領軍，集結全台最強高中生，包括旅美小將柯敬賢、「二刀流」好手陳睦衡等人，力拼隊史第三冠，棒協理事長辜仲諒強調絕不能輸給韓國。（圖／記者林之越攝）
▲本屆中華隊由平鎮高中總教練吳柏宏領軍，集結全台最強高中生，包括旅美小將柯敬賢、「二刀流」好手陳睦衡等人，力拼隊史第三冠，棒協理事長辜仲諒強調絕不能輸給韓國。（圖／記者林之越攝）

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