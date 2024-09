U18亞青／台韓大戰今晚6點半開打！中華隊陳睦衡先發　資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆中華隊由平鎮高中總教練吳柏宏領軍,集結全台最強高中生,包括旅美小將柯敬賢、「二刀流」好手陳睦衡等人,力拼隊史第三冠,棒協理事長辜仲諒強調絕不能輸給韓國。(圖/記者林之越攝)

U18亞洲青棒錦標賽睽違6年在台灣開打,地主中華隊於今(2)日晚上6點30分在天母棒球場迎戰勁敵韓國隊,這場眾所矚目的「台韓大戰」,棒協理事長辜仲諒已經下達必勝令,中華隊確定推派具備豐富經驗的「二刀流」好手陳睦衡先發,目標在主場拿下首場關鍵勝利。本屆中華隊由平鎮高中總教練吳柏宏領軍,陣容包括旅美小將柯敬賢、穀保家商「二刀流」好手陳睦衡、鶯歌工商的林鉑濬、曾偉喆等人,集結全台最強的高中生,誓言將冠軍留在台灣。棒協理事長辜仲諒日前特地前往球場關心國手們的備戰狀況,再三強調一定不能輸給韓國。本屆U18亞青賽中華隊首戰對上實力強勁的韓國隊,根據情蒐資料顯示,韓國球員身材高大、擊球爆發力強,總教練吳柏宏推派陳睦衡先發,主因是他具備豐富經驗,去年也曾穿上國家隊戰袍參戰U18世界盃,且狀況調整到位,能夠迅速融入比賽狀態,有利爭取勝利。打線方面,中華隊中心棒次以柯敬賢、曾偉喆以及曾冠傑為主,面對韓國可能推派左投丁炫瑀先發,打線很可能稍作微調。至於強打張趙紘先前練習賽被觸身球擊中肋骨部位,據吳柏宏透露,目前並無大礙,練習狀況一切正常,對中華隊是一大利多。吳柏宏表示:「今年韓國左投實力與去年我們面對的黃晙舒相差不遠,都相當具有水準,但這次中華隊打線比去年更穩定,相信可以突破韓國隊。」臺北市天母棒球場:13:30 香港 vs 日本(緯來電視網轉播)樂天桃園棒球場:10:30 巴基斯坦 vs 泰國13:00 斯里蘭卡 vs 菲律賓電視直播:緯來體育台MOD直播:愛爾達體育4台(MOD 203頻道)網路直播:LINE TODAY、Hami多平台總教練:#30 吳柏宏 | 教練:#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘投手:#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙捕手:#73 江庭毅、#85 張育豪內野手:#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑外野手:#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安