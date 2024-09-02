地震速報／16:26規模5.5地震！花蓮南投震度4級、宜蘭台中彰化3級

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▲《今日新聞》APP與中央氣象署串接，地震發生前3、4秒APP即發出推播訊息。（圖／手機截圖）

今（2）日16時26分發生芮氏規模5.5地震，震央位於花蓮縣近海，位置在花蓮縣政府東南方8.5公里，地震深度23.9公里，本起地震預估達災防告警系統發送門檻，針對花蓮縣發布國家級警報。各地震度級部份，花蓮縣、南投縣最大震度4級；宜蘭縣、台中市、彰化縣最大震度3級；台東、桃園、苗栗、嘉義縣市、新竹、雲林、新北最大震度2級。《NOWnews 今日新聞》APP與中央氣象署串接，地震發生前3、4秒APP即發出推播訊息，預估16:26左右在花蓮地區發生有感地震。下載《NOWnews》APP能觀看新聞之外，也可在第一時間獲得最快、最正確的地震報告，掌握氣象署最新說明、專家學者精闢分析。下載安裝《NOWnews》APP後，別忘了開啟接收推播通知，才能即刻收到最新消息。至「設定」→「通知」→「今日新聞」，打開「允許通知」功能。至「設定」→「通知」→「應用程式通知」→打開「今日新聞」即可。