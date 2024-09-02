快訊／國家警報響！16:26花蓮「規模5.5」極淺地震　最大震度4級

中央氣象署地震測報中心指出，今（2）日下午4時26分，花蓮縣近海發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東南方8.5公里，地震深度23.9公里，屬「極淺層地震」，本起地震最大震度4級，位於花蓮和南投，宜蘭、台中、彰化最大震度則達3級，氣象署針對花蓮縣發布國家級警報。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，以本起地震的震央位置來看，判定為「花蓮0403規模7.2強震」的餘震，從花蓮0403地震後至今的情況來看，小型餘震其實一直都在發生，每隔一段時間會出現一些中型餘震，例如像今天規模5.5的，這類中大型餘震發生後，又會再短時間內帶起一小波餘震出現，規模預估在3和4以上，因此近期民眾要提高警覺。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
宜蘭縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
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各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
宜蘭縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
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