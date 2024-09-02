快訊／國家警報響！16:26花蓮「規模5.5」極淺地震　最大震度4級

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中央氣象署地震測報中心指出，今（2）日下午4時26分，，本起地震最大震度4級，位於花蓮和南投，宜蘭、台中、彰化最大震度則達3級，氣象署針對花蓮縣發布國家級警報。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，以本起地震的震央位置來看，判定為「花蓮0403規模7.2強震」的餘震，從花蓮0403地震後至今的情況來看，小型餘震其實一直都在發生，，規模預估在3和4以上，因此近期民眾要提高警覺。花蓮縣地區最大震度 4級南投縣地區最大震度 4級宜蘭縣地區最大震度 3級臺中市地區最大震度 3級彰化縣地區最大震度 3級臺東縣地區最大震度 2級桃園市地區最大震度 2級苗栗縣地區最大震度 2級嘉義縣地區最大震度 2級新竹縣地區最大震度 2級雲林縣地區最大震度 2級新北市地區最大震度 2級嘉義市地區最大震度 2級新竹市地區最大震度 1級臺北市地區最大震度 1級高雄市地區最大震度 1級臺南市地區最大震度 1級澎湖縣地區最大震度 1級