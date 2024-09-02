解決房貸困境！又邀22家銀行喝咖啡　央行開15支新青安陳情專線

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央行指出，部分銀行坦承確實出現房貸排隊潮，但也允諾將優先承貸無殼族。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲央行表示，無殼族若房貸受阻，可撥打專線，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。（示意圖／Pixabay）

新青安點燃房市，造成多家國銀房貸水位拉警報，央行再度請22家水位較高的銀行座談，一、部分銀行坦承，今年受理案件數量龐大，因法定限額比率限制，房貸承作量能有限，導致審核期拉長、延長撥款時間、以價制量等各種情勢，不符申貸者預期二、部分銀行不認為有房貸放緩等相關情事。三、針對房貸受阻案件，銀行提供協處機制，如盡速撥款、明確告已核貸案件排撥時間、優先承貸無殼族。四、部分銀行略微調整內部控管警戒值，提高房貸承做量能，亦有銀行將其它信用資源，如非自用住宅貸款，調配至無殼族房貸。央行表示，今日會議已督促銀行積極辦理房貸困難事宜，若仍有相關陳情案件，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。