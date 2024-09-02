解決房貸困境！又邀22家銀行喝咖啡　央行開15支新青安陳情專線

新青安點燃房市，造成多家國銀房貸水位拉警報，央行再度請22家水位較高的銀行座談，央行指出，部分國銀房貸水位達警戒值，導致承作量能有限，將以「無殼族」優先承做房貸，也設置15支「無殼族」(包括新青安、首購等無房族)陳情專線，若房貸遇阻，有必要將函請銀行妥善處理，並追蹤後續進度。
所謂不動產放貸水位警戒值，係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30%。另，銀行內部多以28%~28.5%作為內部警戒值。
央行指出，此次22家銀行共提供四大重點意見如下：
一、部分銀行坦承，今年受理案件數量龐大，因法定限額比率限制，房貸承作量能有限，導致審核期拉長、延長撥款時間、以價制量等各種情勢，不符申貸者預期
二、部分銀行不認為有房貸放緩等相關情事。
三、針對房貸受阻案件，銀行提供協處機制，如盡速撥款、明確告已核貸案件排撥時間、優先承貸無殼族。
四、部分銀行略微調整內部控管警戒值，提高房貸承做量能，亦有銀行將其它信用資源，如非自用住宅貸款，調配至無殼族房貸。
央行表示，今日會議已督促銀行積極辦理房貸困難事宜，若仍有相關陳情案件，央行已設置15支專線，(02) 2357-1356~2357-1369、2357-1297，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。
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央行指出，此次22家銀行共提供四大重點意見如下：
一、部分銀行坦承，今年受理案件數量龐大，因法定限額比率限制，房貸承作量能有限，導致審核期拉長、延長撥款時間、以價制量等各種情勢，不符申貸者預期
二、部分銀行不認為有房貸放緩等相關情事。
三、針對房貸受阻案件，銀行提供協處機制，如盡速撥款、明確告已核貸案件排撥時間、優先承貸無殼族。
四、部分銀行略微調整內部控管警戒值，提高房貸承做量能，亦有銀行將其它信用資源，如非自用住宅貸款，調配至無殼族房貸。
央行表示，今日會議已督促銀行積極辦理房貸困難事宜，若仍有相關陳情案件，央行已設置15支專線，(02) 2357-1356~2357-1369、2357-1297，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。