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解決房貸困境！又邀22家銀行喝咖啡　央行開15支新青安陳情專線

記者陳韋帆／綜合報導

▲銀行房貸水位拉警報，央行請22家國銀喝咖啡，並設立無殼族陳情專線，有必要將協助函請銀行妥善處理。（圖／記者陳韋帆攝）
▲銀行房貸水位拉警報，央行請22家國銀喝咖啡，並設立無殼族陳情專線，有必要將協助函請銀行妥善處理。（圖／記者陳韋帆攝）
新青安點燃房市，造成多家國銀房貸水位拉警報，央行再度請22家水位較高的銀行座談，央行指出，部分國銀房貸水位達警戒值，導致承作量能有限，將以「無殼族」優先承做房貸，也設置15支「無殼族」(包括新青安、首購等無房族)陳情專線，若房貸遇阻，有必要將函請銀行妥善處理，並追蹤後續進度。

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所謂不動產放貸水位警戒值，係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30%。另，銀行內部多以28%~28.5%作為內部警戒值。

▲房貸,銀行。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲央行指出，部分銀行坦承確實出現房貸排隊潮，但也允諾將優先承貸無殼族。（示意圖／記者徐銘穗攝）
央行指出，此次22家銀行共提供四大重點意見如下：

一、部分銀行坦承，今年受理案件數量龐大，因法定限額比率限制，房貸承作量能有限，導致審核期拉長、延長撥款時間、以價制量等各種情勢，不符申貸者預期

二、部分銀行不認為有房貸放緩等相關情事。

三、針對房貸受阻案件，銀行提供協處機制，如盡速撥款、明確告已核貸案件排撥時間、優先承貸無殼族。

四、部分銀行略微調整內部控管警戒值，提高房貸承做量能，亦有銀行將其它信用資源，如非自用住宅貸款，調配至無殼族房貸。

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▲央行表示，無殼族若房貸受阻，可撥打專線，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。（示意圖／Pixabay）
央行表示，今日會議已督促銀行積極辦理房貸困難事宜，若仍有相關陳情案件，央行已設置15支專線，(02) 2357-1356~2357-1369、2357-1297，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。

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