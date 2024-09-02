京華城第二戰場！柯P魚果市場圖利沈慶京50億？中工嗆告簡舒培

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▲簡舒培於臉書指稱柯文哲以「減項發包」方式發包「魚果市場」，迫使蔣市府必須追加50億預算，圖利財團。（圖／翻攝臉書【簡舒培 台北真速配】）

▲威京集團旗下中華工程，強調得標過程、追加預算皆依法行事，認為簡書培指控不實，將提告捍衛權益。（圖／記者陳韋帆攝）

捲入京華城容積爭議，柯文哲今(2)日凌晨走出北檢，京華城負責人、威京集團主席沈慶京，以及國民黨台北市議員應曉薇則依舊羈押中，京華城案未果，民進黨台北市議員簡舒培又質疑「第一果菜市場」，其得標商、威京旗下中華工程(2515)與柯文哲有50億對價關係，中工今日發布聲明，嗆告簡舒培，繼京華城後，第二戰場開打。簡舒培1日在個人臉書稱，柯文哲昔稱「杜絕追加預算，嚴格財政紀律」，魚果市場卻「減項發包」強迫繼任市府買單，涉嫌圖利中工50億。簡舒培說，該案合約載明「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」，迫使接任的蔣市府必須編列近50億的追加預算給中工。她認為，柯文哲透過各種手法圖利財團，慷全台北市民之慨，強迫繼任市府，京華城、魚果市場改建案，柯文哲都應該跟檢調解釋清楚。針對簡舒培指控，中工今(2)日發布聲明，指出「魚果市場」原預計興建地下1層、地上8層建物，原預算133億，在近年工料雙漲下，歷經多次流標，最後在108年11月第三次公開招標，載明預算125億，建造範圍為地下1層、地上5層建築工程，並載明六樓以上屬後續擴充之預算金額24億。中工表示，第三次招標時，當時工料、物價齊漲，中工為回饋地方，才參與投標，但由於當時只有中工一家流標，故第三次招標依舊流標，直到109年1月6日進行第四次公開招標，仍只有中工1家投標，最後才以125億餘元決標。至於6樓以上建築工程，從24億追加至50億，中工說明，契約載明有約定物價調整條款，是依照行政院主計總處發布的營造工程物價指數規定計算，包括(1)個別項目:鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10%(2)中分類項目:水泥及其製品類漲跌幅超過5% (3)營造工程物價總指數:漲跌超過2.5%。初步概算，漲幅約14億，另有「後擴營運設備、需求調整等費用」，以及北市府委託支第三方專業監造單位「專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等」。中工認為，簡舒培所述全然不實，針對其不實言論及指控，嚴重傷及中工商譽及股東權益，將提起告訴，除嚴正聲明絕不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛本公司及股東之權益。而關於沈慶京遭羈押，是否影響營運，中工則表示，目前在手案件全部依進度執行中，在董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，財務健全，中工所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。