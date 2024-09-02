U18亞青／陳睦衡扮「台韓大戰」最大功臣！教練讚：省下很多投手

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽的預賽首戰，交手強敵韓國，今（2）日靠著先發投手陳睦衡，主投5.1局無失分，且狂飆出7K的好投下，以1：0驚險勝出，收下重要的預賽首勝。賽後中華隊總教練吳柏宏接受訪問，大讚他的表現「超乎預期」，而且也為球隊省下很多投球的局數，而陳睦衡則謙虛表示，自己前面浪費比較多球，不然應該可以吃下更多局。
撐住開局危機 教練：投捕搭配很完美
談到陳睦衡的先發表現，吳柏宏直言超乎預期，並說道：「因為他吃了5.1局，對投手群的幫助很大，這樣後面就不用使用到這麼多投手。」賽前吳柏宏曾表示，因為這場就是預賽最重要的比賽，所以哀宥宇、林鉑濬、曾偉喆都是可能的牛棚人選，但最終只有林鉑濬登板後援。
他接著表示：「陳睦衡他第一局出現不少隱形失誤，也有遇到危機，但靠著自己守成，後面對手比較難以掌握他的球路，所以也沒有出現什麼危機。」並點出跟捕手江庭毅搭配起來很完美，才可以守住5.1局都沒有失分。
關於選擇換投的時機，吳柏宏透露：「那時候投球數就已經差不多了，所以想要讓第二任投手提前上去準備，如果得點圈有人的話，擔心會給第二任投手太多壓力。」而陳睦衡自己本人則認為：「有點可惜，前面浪費比較多球，不然應該可以丟更多局。」展現好還要更好的上進心。
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談到陳睦衡的先發表現，吳柏宏直言超乎預期，並說道：「因為他吃了5.1局，對投手群的幫助很大，這樣後面就不用使用到這麼多投手。」賽前吳柏宏曾表示，因為這場就是預賽最重要的比賽，所以哀宥宇、林鉑濬、曾偉喆都是可能的牛棚人選，但最終只有林鉑濬登板後援。
他接著表示：「陳睦衡他第一局出現不少隱形失誤，也有遇到危機，但靠著自己守成，後面對手比較難以掌握他的球路，所以也沒有出現什麼危機。」並點出跟捕手江庭毅搭配起來很完美，才可以守住5.1局都沒有失分。
關於選擇換投的時機，吳柏宏透露：「那時候投球數就已經差不多了，所以想要讓第二任投手提前上去準備，如果得點圈有人的話，擔心會給第二任投手太多壓力。」而陳睦衡自己本人則認為：「有點可惜，前面浪費比較多球，不然應該可以丟更多局。」展現好還要更好的上進心。