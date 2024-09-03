大谷翔平太神！本季盜壘成功率破9成　有望挑戰鈴木一朗56盜紀錄

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，今（3）日在與響尾蛇隊的比賽上個人再跑出3次盜壘成功，本季至今已累計44轟、46盜，距離成為大聯盟史上第1位締造「50轟50盜」的選手已不遠。而大谷本賽季的盜壘成功率也相當高，不僅突破9成大關，如今他距離鈴木一朗的單季56次盜壘成功，只剩下10盜距離，大谷也有望挑戰並刷新前輩的紀錄，成為日籍球員在單一賽季史上跑出最多次盜壘成功的選手。
大谷今日單場3盜壘成功 個人本季已累計46盜
大谷翔平今日比賽不但繳出雙安好表現，在壘上也展現出驚人的壘間破壞力，4局上先是靠著選到保送上壘，隨即馬上盜上二壘，本季第44次盜壘成功出爐；7局上大谷敲出個人本場第2安，隨後他更是再接再厲，連盜兩個壘包來到三壘，第45、46盜輪番出爐。
大谷距鈴木一朗紀錄剩10盜 也將挑戰成史上首名50-50選手
而大谷翔平本季盜壘成功率至今維持得相當不錯，突破9成來到驚人的92%，也顯現他在壘上總是觀察甚微，一有機會就靠著快腿進佔壘包，對於球隊也帶來莫大幫助。如今大谷距離前輩「朗神」鈴木一朗的單季最多56盜紀錄，僅剩下10盜距離，而道奇目前例行賽則是還剩下24場，大谷也相當有機會能夠締造歷史，成為日籍球員單季史上最多盜的選手。
賽後大谷也接受訪問，被問到本賽季將有機會能挑戰締造「50轟50盜」紀錄時，他則說：「我真的不知道還剩下多少場比賽，不過如果我能夠保持健康地持續出賽，我想我會有機會（達成紀錄）！」
而從7月24日對戰巨人的比賽至今，大谷本季已經連續23次盜壘成功，相當不容易，談到這樣的表現，他表示，「這些盜壘為球隊做出了貢獻，也讓我在場上更有信心。當球隊後續的打者能靠著球棒將我送回本壘時，我就想要更積極地搶佔壘包。」
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大谷翔平今日比賽不但繳出雙安好表現，在壘上也展現出驚人的壘間破壞力，4局上先是靠著選到保送上壘，隨即馬上盜上二壘，本季第44次盜壘成功出爐；7局上大谷敲出個人本場第2安，隨後他更是再接再厲，連盜兩個壘包來到三壘，第45、46盜輪番出爐。
大谷距鈴木一朗紀錄剩10盜 也將挑戰成史上首名50-50選手
而大谷翔平本季盜壘成功率至今維持得相當不錯，突破9成來到驚人的92%，也顯現他在壘上總是觀察甚微，一有機會就靠著快腿進佔壘包，對於球隊也帶來莫大幫助。如今大谷距離前輩「朗神」鈴木一朗的單季最多56盜紀錄，僅剩下10盜距離，而道奇目前例行賽則是還剩下24場，大谷也相當有機會能夠締造歷史，成為日籍球員單季史上最多盜的選手。
賽後大谷也接受訪問，被問到本賽季將有機會能挑戰締造「50轟50盜」紀錄時，他則說：「我真的不知道還剩下多少場比賽，不過如果我能夠保持健康地持續出賽，我想我會有機會（達成紀錄）！」
而從7月24日對戰巨人的比賽至今，大谷本季已經連續23次盜壘成功，相當不容易，談到這樣的表現，他表示，「這些盜壘為球隊做出了貢獻，也讓我在場上更有信心。當球隊後續的打者能靠著球棒將我送回本壘時，我就想要更積極地搶佔壘包。」