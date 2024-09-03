大谷翔平連續23次盜壘成功超狂！主帥Roberts也讚嘆：我愛死他了

大谷單場3盜壘超狂！MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，今（3）日在與響尾蛇隊的比賽上，不但敲出雙安好表現，在壘上也靠著一雙快腿展現壘間破壞力，單場跑出3次盜壘成功，不但追平個人生涯單場新高，同時大谷本季至今已連續23次盜壘嘗試都成功，屬實相當不容易。賽後大谷也透露自己為何在場上，有機會總是會積極盜壘，道奇主帥Dave Roberts受訪時，則是也給予子弟兵大谷高度盛讚，並直呼：「我真的是愛死他了！」
大谷此戰再跑出3盜壘 本季已累計44轟、46盜
大谷翔平本場比賽仍舊擔綱道奇指定打擊，打第1棒，4局上選到保送後隨即盜上二壘，本季第44次盜壘出爐；7局上大谷敲出個人本場第2安，隨後他更是接連靠著腳程，連盜兩個壘包來到三壘，第45、46盜輪番出爐。
本季目前至今已累積44轟、46次盜壘成功的大谷翔平，也將挑戰大聯盟紀錄，在剩餘24場的例行賽比賽中，只要大谷能夠再敲出6支全壘打和跑出4次盜壘成功，將成為大聯盟史上第一次締造「50-50」這難得紀錄的球員。
賽後大谷翔平也接受訪問，談到第7局的連續盜壘，他指出，「如果自己有很高的把握能夠安全盜上壘包，那麼我就應該要去做。相比大量嘗試但卻失敗較多，我認為少量嘗試但成功率高會更好。」
而大谷翔平進入到球季中後半段時，更是接連靠著快腿幫助球隊，他在7月共累積12盜，8月更是更上一層樓來到15盜，且根據美媒統計，從7月24日對戰巨人的比賽至今，大谷已經連續23次盜壘成功。談到這樣的表現，他則說，「這些盜壘為球隊做出了貢獻，這讓我在場上更加有信心。當後續的打者能靠著球棒將我送回本壘時，我就想要更積極地搶佔壘包。」
主帥Roberts再給高評價 稱大谷替球隊創造更有利局面
道奇總教練Dave Roberts賽後則是如同過去，同樣給予子弟兵大谷的表現高度讚賞，「我真的愛死他了，真的太棒了！我很欣賞大谷有著這樣積極進取的想法，這些盜壘同樣幫助球隊創造更為有利的局面。」
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大谷翔平本場比賽仍舊擔綱道奇指定打擊，打第1棒，4局上選到保送後隨即盜上二壘，本季第44次盜壘出爐；7局上大谷敲出個人本場第2安，隨後他更是接連靠著腳程，連盜兩個壘包來到三壘，第45、46盜輪番出爐。
本季目前至今已累積44轟、46次盜壘成功的大谷翔平，也將挑戰大聯盟紀錄，在剩餘24場的例行賽比賽中，只要大谷能夠再敲出6支全壘打和跑出4次盜壘成功，將成為大聯盟史上第一次締造「50-50」這難得紀錄的球員。
賽後大谷翔平也接受訪問，談到第7局的連續盜壘，他指出，「如果自己有很高的把握能夠安全盜上壘包，那麼我就應該要去做。相比大量嘗試但卻失敗較多，我認為少量嘗試但成功率高會更好。」
而大谷翔平進入到球季中後半段時，更是接連靠著快腿幫助球隊，他在7月共累積12盜，8月更是更上一層樓來到15盜，且根據美媒統計，從7月24日對戰巨人的比賽至今，大谷已經連續23次盜壘成功。談到這樣的表現，他則說，「這些盜壘為球隊做出了貢獻，這讓我在場上更加有信心。當後續的打者能靠著球棒將我送回本壘時，我就想要更積極地搶佔壘包。」
主帥Roberts再給高評價 稱大谷替球隊創造更有利局面
道奇總教練Dave Roberts賽後則是如同過去，同樣給予子弟兵大谷的表現高度讚賞，「我真的愛死他了，真的太棒了！我很欣賞大谷有著這樣積極進取的想法，這些盜壘同樣幫助球隊創造更為有利的局面。」